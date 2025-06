Ho sbagliato sul tuo conto, puoi rimanere all’Inter | Dietrofront Chivu: colpo di scena, ora è intoccabile

Chivu è intenzionato a dargli fiducia, sarà aggregato in prima squadra, ha convinto tutti nelle ultime partite

L’Inter è alle prese con il Mondiale per Club, competizione che conclude la stagione più intensa della storia del club. Dopo le delusioni per la mancata conquista del campionato e della Champions League, per i nerazzurri è tempo di guardare avanti e al nuovo percorso che vedrà protagonista in panchina Cristian Chivu, promosso dopo avere guidato la squadra Primavera.

L’aria di cambiamento si respira anche a livello di organico, con tre innesti già piazzati in entrata, giocatori che dovranno consacrarsi ad Appiano Gentile, fortemente voluti dalla dirigenza per rinforzare la mediana, gli esterni e l’attacco.

Sucic e Luis Henrique dovranno ambientarsi in serie A, dopo avere fatto molto bene in Croazia e in Francia, mentre Bonny ha contribuito alla salvezza centrata dal Parma, allenato nelle ultime e decisive giornate proprio dall’attuale tecnico interista.

E il reparto che vedrà forze fresche è proprio quello offensivo, con Marko Arnautovic e Joaquin Correa che non rinnoveranno il contratto in scadenza settimana prossima, mentre la permanenza di Mehdi Taremi è in forte discussione.

Chivu si è convinto, avrà un posto di riguardo nel nuovo ciclo interista

Per consentire alla coppia di centravanti titolare, che sarà di nuovo composta da Lautaro Martinez e Marcus Thuram, di rifiatare, Chivu sembra intenzionato a dare fiducia sia a Valentin Carboni, autore del gol che ha permesso di battere i giapponesi dell’Urawa, sia a Francesco Pio Esposito.

I due frutti della cantera nerazzurra sono pronti a giocarsi le proprie carte per trovare spazio nell’obbligato turnover che Chivu dovrà mettere in atto, con il bomber dello Spezia che potrebbe entrare anche in orbita Nazionale maggiore.

Un’Inter che guarda al futuro, il progetto della società è chiaro

Chivu è chiamato a confermare il club ai vertici del calcio italiano ed europeo ma anche a valorizzare i giocatori a disposizione, con la nascita dell’Under 23 che testimonia la volontà della nuova proprietà americana di accelerare la crescita dei talenti del settore giovanile e inserirli in prima squadra.

In un periodo storico in cui le risorse finanziarie da investire sul mercato sono limitate, plasmare in casa potenziali top player rappresenta un piano B logico per mantenere competitiva una squadra che ha performato al massimo con Inzaghi in panchina.