Che ci fai ancora in Arabia, torna in Serie A che ci manchi | Koulibaly non perde tempo: sfida subito il suo Napoli

Il difensore senegalese potrebbe far comodo a tutte le big di Serie A e non solo: la pazza idea che lo riporterebbe in Italia.

Il Mondiale per Club sta offrendo ogni giorno partite di altissimo livello e un vero e proprio scambio sportivo e culturale che mostra al mondo un panorama calcistico diversificato e interessante.

Non solo le squadre europee e sudamericane (quest’ultime stanno dimostrando di non avere nulla da invidiare ai club del vecchio continente) ma a dire la loro ci sono anche i club arabi.

Tra questi l’Al-Hilal, fresco del pareggio contro gli austriaci del Salisburgo, e club in cui milita l’ex conoscenza del calcio italiano e del Napoli, Kalidou Koulibaly.

Il difensore senegalese ha dimostrato di poter essere ancora a grandi livelli e ora c’è chi lo vorrebbe in rosa.

Il ritorno in Serie A è servito

Dopo almeno due anni dall’inizio dell'”assalto” della Lega araba al calcio europeo, con acquisti sfarzosi e ingaggi multimilionari possiamo sicuramente dire che l’appeal del campionato mediorientale non è cresciuto probabilmente come ci si aspettava. A dimostrarlo sono molti giocatori che, dopo aver deciso di lasciare il vecchio continente per andare a giocare in Saudi League, stanno provando a tornare per poter giocare ancora ad alti livelli.

Potrebbe essere la stessa sorte di Kalidou Koulibaly? Il 34enne senegalese ha ancora un contratto con il club arabo fino al 2026, ma farebbe comodo a non poche squadre, soprattutto nel nostro campionato. Un pensierino potrebbe farlo la Juventus, alla disperata ricerca di un difensore di grande esperienza e che possa essere una buona alternativa a Bremer o Gatti.

Un rinforzo di lusso

Il club bianconero gioverebbe nell’avere in squadra un giocatore considerato tra i difensori più forti della sua generazione e che può ancora dare tanto ad altissimi livelli. Bremer ha dimostrato di essere molto forte, ma la sua tenuta fisica potrebbe essere un problema per la Juventus, che cercherebbe quindi una pedina in più.

Discorso simile per l’Inter di Chivu. Con Acerbi sempre più vicino al tramonto della sua carriera, Ausilio potrebbe provare a fare un tentativo per il difensore senegalese e regalare al tecnico romeno un rinforzo di lusso per saldare la difesa e continuare con sicurezza ad usare il 3-5-2. Ad oggi però Koulibaly non sembra voler lasciare la squadra che gli garantisce uno stipendio milionario di circa 30 milioni di euro annui. Cifre che nessun club italiano, ma anche europeo potrebbe permettersi in un momento in cui il calcio nostrano deve fare i conti anche con problemi economici.