Grazie di tutto, ma ora fuori di qui | Rivoluzione tra i pali in casa Inter: UFFICIALE la cessione

E’ già tutto fatto, la sua cessione è stata resa ufficiale dai club coinvolti: cambia la porta dell’Inter, addio al portiere nerazzurro

Mentre i calciatori sono concentrati a disputare il Mondiale per club, la dirigenza dell’Inter lavora già a pieno regime per la sessione di calciomercato estiva. Si tratta di uno dei periodi più importanti della stagione, soprattutto per i nerazzurri che sono in procinto di rivoluzionarsi.

Non sarebbe potuto esser diversamente considerando l’annata appena terminata. Fino a pochissimi giorni prima dalla sua fine c’era un clima di festa dato che erano in corsa per poter vincere tutto ma sono tornati a casa a mani vuote.

Le sconfitte in Coppa Italia e Supercoppa Italiana contro i rivali del Milan, lo Scudetto perso per 1pt contro il Napoli e la pesantissima batosta per 5-0 in finale di Champions League vs Psg sono difficili da digerire. Ecco perché c’è bisogno di cambiare, con l’obiettivo di iniziare un nuovo ciclo.

Chi ha lasciato per primo il club di Viale della Liberazione, come ben sappiamo, è stato Simone Inzaghi. Al suo posto Cristian Chivu, una scelta parecchio discussa dai tifosi ma giusta per il Biscione, dato che nessuno come lui conosce l’ambiente nerazzurro.

Primi cambiamenti

Il mister rumeno non ha perso tempo. Nelle prime settimane d’allenamento e di partite ha già deciso chi rimarrà e chi invece lascerà la squadra, comunicando alla dirigenza di aver effettuato il primo cambiamento tra i pali.

Ebbene sì, gli estremi difensori non saranno più gli stessi. Uno di loro è stato ufficialmente ceduto, come comunicato dai club stessi, facendo restare di stucco i tifosi che credevano potesse continuare ad essere il portiere titolare nei prossimi anni.

Cessione annunciata

Il suddetto è Filip Stankovic, figlio d’arte di Dejan. Il serbo è cresciuto nel settore giovanile dell’Inter ma non ha mai collezionato una presenza in prima squadra, infatti dal 2021 è stato continuamente girato in prestito tra Volendam, Sampdoria e Venezia.

E sono proprio i Leoni Alati ad avergli dato una soluzione definitiva, dato che l’hanno ufficialmente riscattato. E’ ufficiale dunque il suo passaggio nella rosa di Eusebio Di Francesco che accoglie un enorme prospetto che ha più volte dimostrato il suo talento in Serie A. Il classe 2002 ci ha tenuto a salutare i suoi tifosi ed il club su Instagram: “Questo non è un addio perché i vostri colori saranno sempre parte della mia storia e della mia famiglia. Grazie per tutti gli anni passati insieme. Grazie Inter! È tempo di volare verso il futuro“.