“Sei sacrificabile”, il pupillo di Inzaghi con le valigie pronte | Chivu non lo vede nemmeno col binocolo: via dopo il Mondiale

Con Inzaghi si era ritagliato un posto da titolare, adesso sarà la pedina da sacrificare sul mercato, è pronto per lasciare Appiano Gentile

L’Inter ha già finito il budget riservato al mercato con gli acquisti di Sucic, Luis Henrique e Bonny, tre scommesse che il nuovo allenatore Cristian Chivu avrà il compito di inserire all’interno dello spogliatoio nel migliore dei modi e valorizzare, continuando il progetto di ringiovanimento voluto dalla nuova proprietà americana.

Gli Oaktree sono alle prese con il risanamento del debito ereditato dalla precedente gestione della famiglia Zhang e, nonostante i ricavi derivanti dal percorso in Champions League e dalla partecipazione alla prima edizione del Mondiale per Club, ha risorse finanziarie limitate per la sessione estiva di mercato.

La rosa è competitiva in ogni zona del campo, con talenti di proprietà del club come Pio Esposito o Valentin Carboni che potrebbero essere inseriti nelle rotazioni del mister rumeno e aggiungersi, di fatto, alla lista delle forze fresche.

Un reparto offensivo che si rinnova nelle sue seconde linee, con Marko Arnautovic e Joaquin Correa che non hanno rinnovato il loro contratto con i nerazzurri e con Mehdi Taremi in partenza, direzione Turchia, con il Besiktas che ha messo nel mirino la punta iraniana.

I tifosi sono certi, sarà ceduto per fare cassa

Gli esterni saranno molto importanti anche nella costruzione del gioco di Chivu, dopo essere risultati decisivi con Inzaghi. Nella seconda parte della stagione ha avuto sempre più spazio nel turnover Yann Bisseck, utilizzato sia come terzino di centrocampista, sia come terzo di difesa.

In un tweet è avanzata l’ipotesi di una sua cessione per ricevere una cospicua somma di denaro poi da investire in un’altra operazione in entrata, con Mattia Darmian chiamato a sostituirlo a livello numerico, nonostante i 36 anni che compirà a dicembre.

Dall’Inghilterra arrivano le voci di un possibile scambio in difesa

Nelle ultime ore si è parlato di una possibile trattativa con il Chelsea, che sarebbe disposto a inserire come contropartita tecnica Renato Veiga, tornato a Londra dopo i sei mesi trascorsi a Torino tra le fila della Juventus.

Anche il portoghese è un classe 2003 e non rientrerebbe nei piani della dirigenza inglese, come riporta Tribalfootball. L’Inter, in una fase di rinnovamento, potrebbe valutare con attenzione la proposta di ingaggiare un giocatore che si è già ambientato in serie A.