Ti ho visto all’Europeo, per l’estate sarai mio | Marotta ringiovanisce la difesa: bastano 10 milioni

Calciomercato Inter, impressionato dalle prestazioni all’ultimo campionato Europeo il presidente Marotta è pronto all’assalto del difensore

L’avventura degli Azzurrini di Carmine Nunziata, agli Europei che si stanno svolgendo in Slovacchia, è terminata ai quarti di finale. Non è bastata una Italia eroica, rimasta in 9 uomini, contro la Germania che ha realizzato il gol del definitivo 3-2 ai supplementari (117′).

Quello che rimane è, senza ombra di dubbio, la rabbia per un arbitraggio discutibile e la delusione di non essere andati fino in fondo quando la squadra aveva tutte le carte in regola per fare qualcosa di interessante.

Da questa esperienza, però, più di qualcosa di positivo si può trarre eccome: ovvero che ci sono dei giovani di ottima speranza che potrebbero fare al caso anche della Nazionale maggiore. Lo sa bene il ct Gennaro Gattuso che era, appunto, presente nel match contro i tedeschi.

Alcuni calciatori azzurrini sono stati adocchiati. In particolar modo un difensore che potrebbe fare al caso dell’Inter. Il presidente Beppe Marotta, allo stesso tempo, sa bene che bisogna anticipare la concorrenza per aggiudicarsi le sue prestazioni.

Calciomercato Inter, obiettivo ringiovanire la difesa: l’ultimo nome

Tra le note positive di questa spedizione in Slovacchia spunta il nome di Daniele Ghilardi. Difensore centrale, anni 22, nativo di Lucca ed attualmente in forza all’Hellas Verona. Altro 190 cm, ottimo colpitore di testa ed abile nelle marcature. Insomma, una spina nel fianco per gli avversari (soprattutto per gli attaccanti). Il costo del cartellino si aggira attorno ai 10 milioni di euro. Il 50% di una possibile e futura rivendita andrà nelle casse della Fiorentina che, prima di cederlo agli scaligeri, ha inserito questa particolare clausola.

L’Inter potrebbe seriamente pensarci. Da precisare, ovviamente, che si tratta semplicemente di una ipotesi di mercato e che nessuna trattativa è in atto tra le due parti. La cosa certa, però, è che Ghilardi è un difensore dal futuro assicurato. Lo sa benissimo il Bologna che, secondo quanto annunciato da alcune fonti e media sportivi, pare essere in vantaggio nell’assicurarsi le sue prestazioni sportive. A dire il vero il ds Sartori lo ha osservato, in più di una occasione, a Verona dove lo ha impressionato e non poco.

Calciomercato Inter, piace il giovane azzurrino per la difesa

Nell’ultima stagione ha totalizzato 24 presenze con la squadra allenata da Paolo Zanetti, senza mai trovare la via della rete. Poco importa visto che nelle sue prestazioni ha mostrato di avere un qualcosa in più rispetto agli altri. Il Bologna, come annunciato in precedenza, è in vantaggio ma non ci sarebbero soltanto i felsinei.

Sulle tracce del classe 2003 anche la Lazio che ha bussato alla porta dell’Hellas, ma solo per chiedere delle semplici informazioni. Proprio come potrebbe fare Marotta nel caso in cui decida di voler ringiovanire la difesa nerazzurra e consegnare un elemento, dal futuro assicurato, come Ghilardi a mister Chivu. Il Bologna di Italiano, però, vuole bruciare quanto prima la concorrenza sul difensore.