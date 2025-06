“CHIVU ESONERATO”, non finisce nemmeno il Mondiale | Bufera in casa Inter: lascia gli USA immediatamente

Problemi serissimi in casa Inter, i tifosi sono rimasti pietrificati dalla notizia: Addio a Chivu, si ragiona sul suo sostituto

Con una vittoria ed un pareggio l’Inter si è ufficialmente qualificata agli ottavi di finale del Mondiale per Club. Un ottimo risultato raggiunto che però non rende stabile la panchina di Cristian Chivu, che seppur appena arrivato non ha ancora pienamente convinto.

I dubbi su di lui sono leciti. Non si mettono in dubbio le sue capacità ma è normale esser titubanti se vengono lasciate le redini di un club in crisi ed in fase di rivoluzione ad un allenatore che ha appena collezionato 13 presenze in Serie A con il Parma.

Alla poca esperienza si aggiunge l’enorme pressione a cui è sottoposto. Già allenare un club di questa importanza non è da tutti, ancor di più i nerazzurri arrivano da quella che è probabilmente una delle stagioni più complicate della loro storia.

Avrebbero voluto che l’epilogo della scorsa stagione, terminata da un mese, fosse stato completamente diverso. E’ bastata una settimana per distruggere il loro sogno Triplete e farli tornare a casa a mani vuote, oltretutto perdendo 5-0 in finale di Champions League, il passivo più ampio di tutte le finali della storia del calcio.

Permanenza difficile

Il mister rumeno ha firmato un contratto biennale sino a giugno 2027. Molti si chiedono il perchè sia stato scelto lui e non altri profili ma la risposta è più che semplice. Ha giocato per l’Inter ed allenato le giovanili del club, per cui conosce molto bene l’ambiente.

Caratteristiche da non sottovalutare, soprattutto in un momento così delicato come questo, che però non gli garantiscono la permanenza. Come in qualunque società, a maggior ragione in una delle più forti d’Europa, per restare bisogna ottenere risultati, non c’è altro modo.

Si ragiona sul sostituto

Non c’è piena fiducia in lui, tant’è che TeleLombardia ha già stilata la lista dei possibili sostituti. Si parla di Luciano Spalletti, esonerato dall’incarico di CT dell’Italia, Roberto Mancini e Xavi, entrambi liberi, Raffaele Palladino, che si è dimesso dalla Fiorentina ed un incredibile ritorno di Josè Mourinho.

Un servizio che ha fatto infuriare i tifosi dell’Inter, i quali si sono immediatamente infuocati sul social X. Hanno condiviso il post dell’emittente televisiva, esprimendo appieno il loro dissenso nei confronti di questo servizio e chiedendo così come Chivu stesso nell’ultima conferenza stampa, che il club venga lasciato in pace e che gli sia data la possibilità di lavorare per raggiungere gli obiettivi prefissati da Oaktree.