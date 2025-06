Uno dei grandi protagonisti della vittoria dell’Inter, per 2-0 contro il River Plate, è stato Pio Esposito. L’attaccante è stato il migliore in campo ed ha avuto anche il merito di sbloccare il match con un grande gol. Le sue prestazioni, in questo Mondiale per Club, stanno convincendo i nerazzurri a tenerlo in rosa in vista della prossima stagione. Una scelta che, a meno dell’uscita di Taremi, difficilmente porterà il club a cercare un altro attaccante. Domani sera i ragazzi di Chivu saranno impegnati contro il Fluminense negli ottavi di finale. Il rischio per l’Inter è quello di dover rinunciare a Pio Esposito.

Allarme in casa Inter per le condizioni dell’attaccante che non si è allenato per un problema muscolare. Situazione da monitorare ma è chiaro come la sua presenza, all’ottavo di finale, sia fortemente a rischio. Continuano dunque gli infortuni per il club nerazzurro. Contro il Fluminense, Lautaro e compagni partono ovviamente favoriti ma servirà una gara di grande concentrazione. Oltre a Pio Esposito, è in dubbio anche Frattesi.

Inter, dubbio Pio Esposito: il sostituto

La certezza nell’attacco dell’Inter, per la gara di domani, si chiama Lautaro Martinez. Il capitano nerazzurro, nelle prime tre partite di questo torneo, ha realizzato due gol, colpito un palo e dimostrato di essere il leader indiscusso di questa squadra. Contro il Fluminense guiderà l’attacco con, al suo fianco, uno tra Sebastiano Esposito e Thuram. Parte favorito il primo considerando come il francese non sia ancora al top della condizione fisica e difficilmente può avere i 90 minuti nelle gambe.