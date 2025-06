L’Inter questa sera (ore 21 italiane) affronterà il Fluminense nell’ottavo di finale del Mondiale per Club. Un match che potrebbe essere posticipato a causa dell’allerta fulmini prevista dalle 12 alle 16 con la partita in programma alle 15 locali. I nerazzurri partono favoriti ma dovranno fare i conti sia con la voglia dei brasiliani di compire l’impresa sia con una serie di assenze pesanti. In attacco è confermata l’assenza di Pio Esposito per un leggero problema muscolare; a centrocampo, invece, l’Inter non potrà contare su Frattesi.

Il centrocampista, così come successo a Pavard, Bisseck, Zielinski e Calhanoglu, è stato costretto a lasciare il ritiro degli Stati Uniti. L’azzurro dunque torna in Italia con l’obiettivo di recuperare dall’infortunio che lo accompagna dal match contro il Barcellona. Ennesimo problema a livello di infortunio per l’Inter di Chivu. Una situazione che lo staff del tecnico dovrà risolvere in vista della nuova stagione. I nerazzurri, per competere su tutti i fronti, hanno bisogno di tutti i giocatori disponibili.

L’Inter perde Frattesi ma ritrova Thuram

La buona notizia per Chivu arriva dall’attacco dove il tecnico ritrova Thuram dopo l’infortunio. Un recupero importante considerando l’importanza del giocatore che però deve ritrovare la miglior forma possibile. Nella seconda parte della scorsa stagione, il francese ha faticato ad incidere con continuità. Questa sera il centravanti vuole tornare ad essere determinante.