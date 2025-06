Questa sera l’Inter, con la speranza che l’allerta fulmini non crei troppi problemi sul regolare svolgimento della partita, affronterà il Fluminense nell’ottavo di finale del Mondiale per Club. Una sfida dove i nerazzurri partono favoriti anche se i brasiliani, contro club italiani, non hanno mai perso seppur fino ad ora siano stati sempre incontri amichevoli. A livello di formazione, Chivu dovrà rinunciare a Frattesi tornato in Italia per risolvere il problema legato all’infortunio. L’unico vero dubbio sembra essere il partner offensivo di Lautaro Martinez.

In attacco, la certezza in questo Mondiale per Club, è Lautaro. L’argentino, in tre partite, ha realizzato 2 gol e colpito un palo. Questa sera vuole continuare ad essere decisivo e trascinare i suoi compagni ai quarti. Chi giocherà al suo fianco? Da escludere sicuramente Pio Esposito che ha accusato un piccolo problema muscolare e sarà gestito nel migliore dei modi. Il dubbio dunque riguarda uno tra Thuram e Sebastiano Esposito.

Inter, Sebastiano Esposito può iniziare al fianco di Lautaro

Sebastiano Esposito aveva iniziato da titolare le sfide con Monterrey e Urawa senza però riuscire a lasciare il segno; questa sera, contro il Fluminense, avrà un’altra occasione in cui dimostrare il suo valore e provare a convincere Chivu in vista della prossima stagione. Difficile invece l’impiego, dal primo minuto, di Thuram. Il francese ha recuperato dall’infortunio ma non ha ancora la miglior condizione e, probabilmente, inizierà dalla panchina.