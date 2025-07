Nella serata di ieri, l’Inter è uscita dal Mondiale per Club. I nerazzurri si sono arresi 2-0 contro il Fluminense che hanno realizzato un gol all’inizio e uno alla fine della partita. Oltre all’eliminazione, ciò che ha colpito sono state le parole di Lautaro nell’immediata intervista post partita. Il capitano nerazzurro è stato chiarissimo. “Chi non vuole stare qua deve andare via” le dichiarazioni dell’attaccante argentino. Il riferimento, anche se fare nomi e cognomi, era Calhanoglu. Il centrocampista, corteggiato dal Galatasaray, potrebbe lasciare i nerazzurri in questa sessione di mercato.

Come era possibile immaginare, le dichiarazioni di Lautaro hanno avuto delle conseguenze. Nella giornata di oggi è infatti arrivata la risposta del centrocampista che, ricordiamo, non è stato disponibile al Mondiale per Club causa infortunio. “Sono state parole dure, parole che dividono non uniscono” ha sottolineato il centrocampista nerazzurro. Un momento dunque non semplice all’interno del gruppo nerazzurro con la società che dovrà essere brava a far rientrare la situazione

Inter, Calhanoglu e la stoccata a Lautaro sul ruolo di leader

Il problema è che il centrocampista non si è limitato a quanto sottolineato sopra. Calhanoglu ha anche sottolineato come “Il rispetto non può essere a senso unico” per poi lanciare una stoccata a Lautaro sul concetto di leadership. “Il vero leader è quello che resta accanto ai compagni non quello che cerca un colpevole quando è facile farlo“. Dichiarazioni fortissimi e che rischiano di compromettere la serenità del gruppo in vista della prossima stagione. I prossimi giorni saranno determinanti per capire come deciderà di muoversi la società e soprattutto per conoscere il futuro di Calhanoglu. Al momento appare difficile ipotizzare che entrambi possa restare in nerazzurro.