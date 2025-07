“CHIVU ESONERATO”, annuncio ufficiale | Individuato il sostituto: paga a caro prezzo il Mondiale per club

Chivu è già sulla graticola, il tecnico dell’Inter può essere cacciato ancora prima dell’inizio della nuova stagione

L’eliminazione agli ottavi di finale del Mondiale per Club ha scatenato l’ira dei tifosi dell’Inter e ha acuito gli attriti all’interno dello spogliatoio nerazzurro, con capitan Lautaro Martinez che ha chiesto ai compagni di squadra che non si sentono convinti del progetto di fare le valigie.

Il bomber argentino si riferiva, in particolare, a Hakan Calhanoglu che ha risposto sui social e che è sempre più vicino a lasciare Appiano Gentile, con la concreta ipotesi di un suo trasferimento in Turchia.

La delusione per non avere portato a casa alcun trofeo, nonostante il notevole dispendio di energie, avrà delle ripercussioni nel gruppo squadra, con i tesserati che si godranno un meritato periodo di vacanza per poi tornare a disposizione di Cristian Chivu.

L’ex tecnico della Primavera nerazzurra ha testato i giovani Valentin Carboni e Pio Esposito, che hanno fornito indicazioni positive, e ha lanciato subito nella mischia i nuovi arrivi Sucic e Luis Henrique.

Lo spogliatoio dell’Inter è in subbuglio, le vacanze servono anche per riportare serenità

Una rosa che sarà rinnovata, nonostante il budget che gli Oaktree hanno fissato per la sessione estiva sia già terminato. Previsti diversi movimenti sia in entrata che in uscita, con forze fresche che fanno rima con nuove motivazioni, che adesso servono come il pane ad Appiano Gentile.

Tra i tifosi campeggia sia rabbia che preoccupazione, con la paura di un ridimensionamento dettata anche dalla scelta di un allenatore che non ha esperienza e che si è preso il rischio di gestire un top club europeo, finalista di Champions League in carica.

Chivu rischia la panchina, l’Inter valuta chi possa prendere il suo posto

Un utente, con un tweet su X, si è sfogato, prevedendo un esonero di Chivu dopo poche giornate di campionato, con la società che dovrà trovarsi pronta per individuare un sostituto all’altezza per salvare una stagione che inizierà in salita.

L’avvento di Chivu è avvenuto all’insegna dello scetticismo e il percorso nel torneo disputato in America non ha placato le polemiche per una nomina ritenuta troppo azzardata e con la sensazione che il ciclo di Inzaghi sia già un lontano ricordo.