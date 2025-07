“INTER IN SERIE D” | Ultim’ora, il nuovo scenario è spaventoso: tutti i big con le valigie in mano

La situazione in casa Inter si fa sempre più complicata: i top player stanno per partire, si è distrutto l’intero spogliatoio

La situazione in casa Inter è davvero difficile e non sembra che i nerazzurri siano in grado di uscirne. Nel giro di un mese sono passati dall’essere in lotta per vincere ogni competizione a terminare la stagione con zero trofei: un vero e proprio disastro.

La Supercoppa Italiana persa in finale, la Coppa Italia in semifinale, il tricolore all’ultima giornata e la finale di Champions League per 5-0 sembravano essere solamente un brutto ricordo. Avevano infatti messo tutte le loro energie nel Mondiale per Club ma non è finita come speravano.

Cristian Chivu, succeduto a Simone Inzaghi, attualmente allenatore dell’Al-Hilal, era stato chiaro. Aveva chiesto di terminare questa pressione mediatica dovuta ai recenti fallimenti e di lasciar la squadra lavorare per dar tutto in questo torneo ma non è stato abbastanza.

Il Biscione si è difatti ritrovato costretto ad abbandonare la Coppa del Mondo per club FIFA agli ottavi per mano del Fluminense. Un risultato inaspettato per molti, che ha sancito la chiusura definitiva dell’annata dei nerazzurri nel peggior modo possibile.

Caos nello spogliatoio

Non è stata solamente la sconfitta ad alzare un enorme polverone ma quanto detto dal Capitano nel post partita. Lautaro Martinez ha sganciato una vera e propria bomba, dicendo che c’è nello spogliatoio chi non vuole restare nel club e che se ha questa mentalità è meglio che prepari le valigie.

Non è tardata la risposta del Presidente, Giuseppe Marotta, che ha addirittura svelato i nomi dei calciatori a cui il numero 10 si riferiva. C’è dunque enorme caos in Viale della Liberazione, che presagisce una netta rivoluzione in arrivo.

In Serie D

Quanto sta attualmente vivendo l’Inter è stato commentato dai tifosi sulle varie piattaforme social, specialmente su X. Ci sono molti pareri contrastanti, la maggioranza dei quali sono pessimisti in merito a quel che sarà il futuro del club nei prossimi anni.

Nello specifico si è affrontato il tema della proprietà. C’è chi ritiene inadatta la carica rivestita da Oaktree e che dunque critica il suo operato e c’è chi la difende, sostenendo che senza di loro la società non starebbe sistemando i conti e non lotterebbe ogni anno per i migliori primati. La divisione tra la tifoseria è netta ad oggi ma il pensiero è comune: vogliono archiviare quanto prima questa stagione e rivedere l’Inter nuovamente ai piani alti.