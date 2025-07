“SOLDI BUTTATI NEL C***O”, critiche feroci per Marotta | Con Chivu non inizia nemmeno il ritiro

In casa Inter c’è il caos più totale: Marotta criticatissimo per le sue operazioni di mercato, soldi investiti nel peggiore dei modi

Sono giorni davvero turbolenti per l’Inter ed il suo spogliatoio. È difatti scoppiata una vera e propria bufera al suo interno, che vede quello che era uno dei gruppi più uniti d’Italia mostrare improvvisamente svariate fratture e fragilità.

Il tutto è nato dopo la sconfitta contro il Fluminense che li ha condannati ad uscire agli ottavi di finale del Mondiale per Club. L’ennesima vittoria di un trofeo sfumata in una delle annate più difficili della storia del club nerazzurro.

Andando ad analizzare i dati, i numeri sono impressionanti. Il Biscione ha disputato ben 63 partite in questa stagione tornando però a casa a mani vuote: la recente batosta si aggiunge dunque alle disfatte subite in semifinale di Coppa Italia, in finale di Champions League e di Supercoppa Italiana e allo Scudetto perso all’ultima giornata per 1pt.

Sembrava che il tutto fosse stato lasciato alle spalle prima dell’inizio della competizione FIFA ma così non è stato. Lo ha dimostrato il Capitano Lautaro Martinez, che nell’intervista post partita ha sganciato una vera e propria bomba: “La porta è spalancata per chi vuole andare via dall’Inter”.

Spogliatoio spaccato

Parole forti, che sanciscono una enorme divisione all’interno della rosa nerazzurra. Sapevamo che fosse una situazione davvero complicata da gestire per Cristian Chivu, il nuovo allenatore succeduto a Simone Inzaghi, ma non fino a questo punto.

Già la sua poca esperienza in Serie A faceva presagire dei limiti nel guidare una squadra di questo calibro e che ha raggiunta questi risultati. A ciò si aggiunge un ambiente davvero disastrato, che probabilmente avrebbe difficoltà a gestire chiunque.

Tifosi infuriati

E non solo, a gettare benzina sul fuoco sono i tifosi stessi, devastati dagli ultimi due mesi e da quanto sta accadendo alla loro squadra del cuore. Sono dunque iniziate le prime e nette contestazioni nei confronti della società e della dirigenza, concentrandosi in particolare sul loro operato in chiave mercato.

Vogliono che l’Inter rivoluzioni la rosa, rendendola più competitiva ma allo stesso tempo abbassando l’età media. Esigono dei colpi di livello assoluto adesso che ha risolto i suoi problemi finanziari, tant’è che un fan sulla piattaforma X non ha usato mezze misure per commentare il riscatto di Nicola Zalewski. Insomma, la tensione è altissima e basta pochissimo per far scoppiare un caos senza precedenti. Adesso toccherà alla dirigenza agire e trovare il modo di ricompattare l’ambiente, altrimenti i nerazzurri dovranno prepararsi a vivere un’annata davvero tortuosa.