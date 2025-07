L’Inter ha affrontato l’ultimo Mondiale per Club in condizioni non proprio ottimali tra il cambio di allenatore per l’addio di Inzaghi, una condizione fisica e mentale non delle migliori e l’assenza di diversi big per infortunio. Tra i giocatori che non hanno potuto dare il loro contributo alla causa nerazzurra, lasciando addirittura il ritiro negli Stati Uniti, troviamo Frattesi. Il centrocampista è tornato in Italia per risolvere un problema che si porta dietro dalla partita di Champions League contro il Barcellona.

Frattesi soffre di ernia inguinale e, stando a quanto riportato da Sky, il centrocampista azzurro ha deciso di operarsi in modo tale da essere nuovamente al 100% della condizione fisica. L’intervento ci sarà nei prossimi giorni e, per quanto riguarda i tempi di recupero, il classe 1999 dovrebbe stare fermo dai 20 ai 30 giorni. Assenza che non compromette la prossima stagione dei nerazzurri. Lautaro e compagni dovrebbero ritrovarsi intorno al 2o di luglio con Frattesi che vuole essere pronto per la prima partita del nuovo campionato.

Frattesi, tra mercato e la nuova importanza con Chivu

Per quanto riguarda il discorso relativo al calciomercato, Frattesi era finito nel mirino della Roma nella scorsa sessione invernale mentre recentemente sul giocatore è piombato l’Atletico Madrid. Rispetto a quanto successo con Inzaghi, Frattesi potrebbe avere un minutaggio molto importante sotto la guida Chivu. Parliamo infatti di un tecnico che apprezza, e non poco, i centrocampisti abili nell’inserimento senza palla.