“L’ho ferito troppo, ora non mi parla più” | L’ex nerazzurro si confessa: messaggio toccante, tifosi commossi

L’ex Inter confessa di avere trattato male un collega e che oggi i due non si parlano più, i tifosi non ne erano al corrente

Massimo Moratti, nel corso della sua presidenza all’Inter, ha ingaggiato molti giocatori brasiliani, a partire da Ronaldo il Fenomeno che ha incantato il Meazza con giocate di pregevole fattura che lo hanno reso tra i top player della sua generazione.

Nello stesso periodo a fare la differenza sulle fasce c’era un certo Roberto Carlos, celebre per la sua velocità e per la potenza del suo tiro dalla distanza.

Durante il periodo dello storico Triplete un connazionale si è dimostrato un degno erede e si tratta di Maicon, protagonista insieme a Julio Cesar della colonia verdeoro che ha blindato il reparto arretrato nerazzurro.

Pochi anni prima i tifosi hanno potuto ammirare l’exploit di un fuoriclasse che non è riuscito a mantenersi ad alti livelli, anche a causa di problemi personali, ma che la curva non ha mai dimenticato.

Era un potenziale top player ma non è stato continuo nelle sue prestazioni

Il suo impatto con la maglia nerazzurra è devastante, con nove reti in 16 partite che risultano decisive per qualificare la sua nuova squadra in Champions League, formando una coppia di centravanti di enorme valore con Bobo Vieri.

Era il girone di ritorno del campionato 2003-04 e sulla panchina dell’Inter si siedeva Alberto Zaccheroni, che di recente ha raccontato ai microfoni di RTV il proprio dispiacere per come si è concluso il rapporto con la punta brasiliana.

Non si parlano più, il mister racconta per quale motivo

L’allenatore si dice rammaricato per come lo ha trattato: “Non mi risponde più. L’ho proprio ferito, l’ho ferito tanto. Un giorno non gli permisi di svolgere l’allenamento. Si mise a piangere e mi disse che non l’avrebbe più fatto“. Un provvedimento che era conseguente a una notte brava che lo aveva fatto ritardare ad Appiano Gentile.

Quel rimprovero non gli è stato mai perdonato e oggi Zaccheroni non ha più notizie di un ex attaccante nerazzurro che ha scritto pagine di storia importanti. Stiamo parlando di Adriano, nonostante l’emiliano lo ritenga uno dei giocatori migliori che ha mai allenato. Un racconto che ha commosso i tifosi interisti che erano a conoscenza della fragilità del brasiliano ma che non si aspettavano una reazione del genere.