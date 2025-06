Hai convinto anche Chivu, ti aspettiamo in ritiro | Marotta piazza il colpo in difesa: l’agente ha detto ok

Marotta è pronto a piazzare l’ennesimo colpo: vuole abbassare l’età media della rosa, in arrivo il giovanissimo difensore

Come ha detto Cristian Chivu, il nuovo allenatore dell’Inter, nell’ultima intervista, bisogna dimenticare il passato. Per quanto sia difficile da digerire come sia andata la scorsa stagione, bisogna premere il tasto reset e ripartire verso nuovi obiettivi.

Non è per nulla semplice vedere il lavoro di un anno sfumato in una sola settimana ma fa parte del gioco. Il mister rumeno ha chiesto a tutti i suoi calciatori di concentrarsi per la nuova stagione e di riportare il club nuovamente ai vertici del calcio italiano ed europeo.

Ad aiutare lui e la sua squadra c’è la dirigenza capitanata da Giuseppe Marotta. L’ex DS di Sampdoria e Juventus non ha intenzione di lasciare il progetto nerazzurro, tant’è che si sta già muovendo attivamente per migliorare la rosa da dare a disposizione dell’ex Parma.

Per farlo, dovrà però tener conto di quelle che sono le richieste di Oaktree, la proprietà statunitense che ha presa in mano le redini della società lo scorso Maggio. La prima su tutte, l’abbassamento della età media della squadra, così da iniziare a costruire le fondamenta per il futuro.

Nuova Inter

Certamente l’esperienza e la leadership fanno sempre comodo ma non bisogna unicamente aggrapparsi ad esse. Va trovato un equilibrio tra chi scende in campo, così da creare un ciclo vincente in cui i giovani imparano dai più anziani e così via.

In tal modo si va anche ad aumentare il valore totale dell’organico del Biscione. Giocatori più giovani che giocano ad alti livelli implica che il loro prezzo del cartellino sia più elevato, così da permettere al club di effettuare il cosiddetto player trading ed avere sempre più budget da investire.

Pronto l’assalto

Dopo il definitivo riscatto di Nicola Zalewski (2002) e gli acquisti di Luis Enrique(2001) e Petar Sučić (2003), l’Inter è pronta a piazzare il suo quarto colpo ufficiale. Seguendo sempre la nuova politica basata sull’acquisto di giovani atleti, sta preparando l’assalto a Giovanni Leoni, difensore del Parma, che ha dimostrato nell’ultima stagione di essere uno dei migliori prospetti del calcio italiano.

Prototipo del difensore moderno, forte nell’uno contro uno e dominante di testa, il classe 2006 è il grande obiettivo della società nerazzurra. Sarà però molto difficile farlo arrivare a Milano dato che la società emiliana lo ritiene un punto cruciale della rosa e sembrerà cedere solamente ad offerte irrinunciabili. In più c’è la forte concorrenza del Milan, che accende l’ennesimo Derby sul mercato e l’interesse del Tottenham ed As Monaco. Insomma, tutti gli occhi sono puntati su di lui ma una cosa è chiara: siamo davanti al futuro della nostra Nazione.