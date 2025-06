Pensandoci bene è meglio che vai via, Marotta non ha pietà | Al termine del Mondiale diventerà un avversario

Marotta non dà seconde opportunità, il suo tempo all’Inter è finito: il calciatore è stato già messo sul mercato

L’ultimo e disastroso mese è stato ufficialmente archiviato dall’Inter. Certamente è difficile dimenticare il fallimento vissuto che li ha fatti terminare una stagione a mani vuote ma il loro rendimento nel Mondiale per Club ha dimostrato che han già lasciato tutto alle spalle.

L’altro giorno hanno difatti conquistato gli ottavi di finale della Coppa del mondo per Club FIFA. Mediante 2 vittorie ed un pareggio nel Girone E con Urawa Reds, Monterrey e River Plate hanno consolidato il primo posto in classifica.

Una classifica che gli permette di qualificarsi automaticamente per gli ottavi di finale della competizione, dove incontreranno il Fluminense di Thiago Silva. Da essa hanno già guadagnato una cifra enorme, si stima difatti che in sole 3 gare abbiano incassato circa 33 milioni di euro.

Un vero e proprio biglietto della lotteria che permette di accrescere il loro budget sta investire nella sessione di calciomercato estiva. Una parte fondamentale prima dell’avvio della nuova stagione, che permetterà ai nerazzurri di rafforzarsi in ogni reparto.

Bocciato definitivamente

Oltre che per una natura economica e per rialzare il morale, queste partite sono servite per valutare. Il nuovo mister Cristian Chivu e la dirigenza capitanata da Giuseppe Marotta hanno ben analizzato i componenti della rosa ed hanno già scelto chi rimarrà e chi partirà.

Un atleta nello specifico è stato definitivamente bocciato. I tifosi credevano avesse una seria opportunità di rimanere ma dopo quanto dimostrato nelle ultime partite, la società nerazzurra ha deciso di cederlo definitivamente ad un’altra società di Serie A.

Ai saluti

Il suddetto in questione è Sebastiano Esposito, attaccante di proprietà dell’Inter sin dal 2014. Il classe 2002 ha girato ben 7 squadre dal 2020, e quando finalmente sembrava arrivata l’opportunità di incidere nel Biscione, da cui tutto è partito, ha fallito miseramente.

Ecco perché l’Inter ha deciso di darlo via, nello specifico nella trattativa di Ange-Yoan Bonny. E’ ritenuto lui l’obiettivo ideale per rinforzare il reparto offensivo, motivo per cui nelle ultime ore i contatti tra le parti son sempre più vivi per portare a termine l’operazione. Come riportato da SportMediaset siam proprio nel clou, manca solo l’accordo sul cartellino, con Oaktree che vorrebbe diminuirlo attraverso l’inserimento di Esposito come contropartita. Il tutto procede e sembra essere questo il destino delle due punte: il francese a San Siro e l’italiano al Tardini.