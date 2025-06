L’Inter, dopo la vittoria per 2-0 contro il River Plate, ha ottenuto la qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale per Club dove incontrerà il Fluminense. Sul campo, i nerazzurri stanno iniziando ad apprendere le idee di calcio di Chivu. Per quanto riguarda il calciomercato, la società è al lavoro per portare altri innesti dopo gli arrivi di Sucic e Luis Henrique e dopo il riscatto di Zalewski. Il prossimo arrivo sarà, probabilmente, quello di Bonny che l’allenatore conosce molto bene avendolo avuto a Parma. Occhi anche sul centrocampo dove piace Rovella.

Tra i possibili nuovi innesti della rosa nerazzurra potrebbe esserci anche un vertice basso; la situazione Calhanoglu (tornato in Italia per recuperare dall’infortunio) è a monitorare. Il Galatasaray spinge forte per avere il centrocampista e non si può escludere totalmente l’addio del giocatore in questa sessione di calciomercato. L’Inter, in attesa di capire le intenzioni di Calhanoglu, ha già individuato il sostituto. Si tratta di Rovella, punto fermo della Lazio e autore di una stagione positiva in maglia biancoceleste.

Inter, offerta per Rovella: la risposta della Lazio

Stando a quanto riportato da Alfredo Pedullà su X, l’Inter ha fatto la prima offerta per Rovella. I nerazzurri hanno messo sul piatto 35 milioni di euro più il cartellino di Asllani, che sta facendo bene al Mondiale per Club. I biancocelesti hanno però declinato l’offerta segno evidente di come non ci si voglia privare di un giocatore ritenuto fondamentale. A questo però bisogna aggiungere anche la clausola rescissoria di Rovella, pari a 50 milioni di euro.