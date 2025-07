Bentornato in Italia, l’Inter sistema la difesa | Da scarto a rinforzo di lusso: colpo da 90 di Marotta

Calciomercato Inter, Beppe Marotta rinforza la difesa con un acquisto di qualità: lo riporta in Italia a prezzo di saldo

Ancora pochi giorni di vacanza per i calciatori dell’Inter che, il prossimo 20 luglio, si riuniranno per iniziare i primi allenamenti della nuova stagione. La settimana più tardi, invece, anche i calciatori reduci dal Mondiale per Club raggiungeranno il resto del gruppo.

Tantissime le novità che ci saranno. A dire il vero la prima, come in molti hanno notato nel torneo americano, arriva dall’allenatore: in panchina non c’è più Simone Inzaghi, bensì Cristian Chivu che ha accettato con entusiasmo il ritorno in quel di Milano.

Anche se, a prescindere dall’eliminazione agli ottavi per mano della Fluminense, sembra che l’ambiente nerazzurro non sia affatto dei migliori. Per via del “botta e risposta” a distanza tra Calhanoglu e Lautaro Martinez con intervento di Beppe Marotta.

Proprio il presidente nerazzurro è molto concentrato dal punto di vista del calciomercato. Ovviamente quello in entrata. L’obiettivo è quello di rinforzare ogni tipo di reparto. Partendo, appunto, dalla difesa pronta ad essere rinforzata e ringiovanita.

Calciomercato Inter, Marotta lo riporta in Italia: difesa nerazzurra sistemata

Sono tanti i nomi che stanno circolando, in queste ultime settimana, per quanto riguarda il calciomercato. Soprattutto in difesa dove potrebbero esserci delle novità non di poco conto. L’intenzione di Marotta è quella di riportare in Italia un calciatore che conosce molto bene il campionato di Serie A, anche se non ha mai avuto il piacere di conoscerlo. Stiamo parlando di Matthijs De Ligt, attualmente in forza al Manchester United.

Quella che si è conclusa da qualche settimana non è stata una stagione da ricordare per il nazionale olandese e, soprattutto, per i “Red Devils” visto che tutti gli obiettivi sono stati gettati alle ortiche. L’ex centrale dell’Ajax potrebbe non essere riconfermato dal tecnico Amorim che potrebbe puntare su altri profili. Questa sarebbe una buona notizia per il club nerazzurro pronto a bussare alla porta del club inglese che lo ha prelevato dal Bayern Monaco (dopo tre anni in bianconero) per 45 milioni di euro.

Calciomercato Inter, Marotta prepara il colpo da 90: che regalo per Chivu

Una difesa che, a quanto pare, deve essere necessariamente ringiovanita e rinforzata. Con acquisti di qualità e che possano fare la differenza. Lo sa bene Marotta che, nel caso in cui dovesse partire il non più giovane Francesco Acerbi, sarebbe pronto a fiondarsi sull’olandese.

La valutazione attuale del calciatore ex Juventus si aggira attorno ai 35 milioni di euro. Anche se potrebbero esserci speranze per un possibile sconto da parte dello United. Una semplice ipotesi che, però, potrebbe trasformarsi in un qualcosa di veramente concreto.