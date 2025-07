“LICENZIATO”, scossone in casa Inter | Cacciato senza troppe chiacchiere: il temuto annuncio è arrivato

Continua ad esserci una fortissima tensione in casa Inter: l’annuncio è arrivato, è stato licenziato seduta stante

Il Corriere dello Sport ha dedicato la sua prima pagina all’Inter. La squadra di proprietà di Oaktree sta vivendo uno dei momenti più difficili della loro storia recente, alimentato dal malcontento nello spogliatoio generato dall’eliminazione dal Mondiale per Club.

La Coppa del Mondo per club FIFA avrebbe dovuta rappresentare l’opportunità di riscatto. I nerazzurri volevano vincerla a tutti i costi per dimenticare il pessimo esito della stagione recentemente terminata ma si sono dovuti arrendere al Fluminense, agli ottavi di finale della competizione.

Continua dunque l’incubo del Biscione, che sembra non aver mai fine. Hanno chiuso definitivamente il 2024/2025 con zero titoli giocando ben 64 partite, un numero spropositato che sancisce l’ennesimo record negativo di questa annata.

Ad aggravare la situazione sono state le parole del Capitano, Lautaro Martienz. Il numero 10 della rosa ha palesato che ci sono calciatori che non vogliono più restare all’Inter, facendo intendere che in estate dobbiamo prepararci ad una vera e propria rivoluzione.

Divisi in due

Lo spogliatoio e l’ambiente è praticamente spaccato in due. Una situazione davvero assurda considerando che fino ai primi di Maggio appariva esattamente l’opposto ma la forte delusione ricevuta da Campionato, Coppa Italia e Champions League non è stata ancora digerita.

A farne le spese sono soprattutto i tifosi, che mai avrebbero immaginato un epilogo del genere. Son passati nel giro di due mesi dal poter festeggiare il Triplete, il secondo dopo quello del 2010, a non vincere nessun trofeo e vedere la loro squadra improvvisamente divisa ed il loro allenatore trasferirsi in Arabia Saudita.

Caos totale

Tanta, troppa frustrazione che stan pian piano sfogando sui social network, nello specifico su X. Ci sono centinaia di dibattiti in merito a ciò che sta vivendo l’Inter e da nessuno di questi prevale positività per la prossima stagione e per il futuro della società.

Ci sono addirittura tifosi che ironizzano su quanto sta accadendo e chiedono il licenziamento di Piero Ausilio, storico dirigente dell’Inter. La lista del mercato in uscita è piena ma quella in entrata e vuota, c’è un clima pesantissimo e le incertezze sono tante. Non proprio un bel periodo da vivere, dal quale si augurano il club di Viale della Liberazione esca quanto prima, così da lasciarsi tutto alle spalle e considerarlo solamente come un brutto ricordo.