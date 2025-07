L’Inter sta lavorando per dare a Chivu una rosa in grado di essere competitiva su tutti i fronti; l’obiettivo della società è ringiovanire una rosa in modo da far iniziare un nuovo ciclo. Al Mondiale per Club abbiamo avuto modo di vedere Sucic e Luis Henrique con il primo ad aver già dimostrato le sue qualità come centrocampista di inserimento. In attacco è arrivato Bonny, giocatore che Chivu conosce molto bene e che dovrà non far rimpiangere Lautaro e Thuram quando uno di questi due dovrà, per forza di cose, riposare.

Per il reparto offensivo si cerca un nuovo innesto, un giocatore che possa agire tra le linee e in grado di creare la superiorità numerica. Diversi i nomi su cui sta lavorando la società. L’Inter però lavora anche per la difesa e l’obiettivo principale sembra essere Leoni del Parma. Obiettivo non semplice considerando la richiesta, di 40 milioni, da parte del club emiliano. Nel reparto arretrato potrebbe esserci il clamoroso addio di Acerbi.

Inter, addio Acerbi? Valutazioni in corso

Pilastro dell’Inter degli ultimi anni, Acerbi è stato un giocatore fondamentale nella difesa nerazzurra. Indimenticabile, nella scorsa Champions League, il gol del 3-3 in semifinale contro il Barcellona che ha permesso all’Inter di andare ai supplementari. Qualora fosse rimasto Inzaghi non ci sarebbero stati dubbi sul futuro di Acerbi, con l’arrivo di Chivu le cose potrebbero cambiare. I prossimi giorni dunque potrebbero essere decisivi; il centrale nerazzurro può lasciare l’Inter.