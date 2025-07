L’obiettivo dell’Inter, in questa sessione di calciomercato, è ringiovanire la rosa così da dare a Chivu una squadra che possa iniziare un nuovo ciclo ed essere protagonista in Italia e in Europa. Uno dei reparti che subirà una mini rivoluzione è quello offensivo con i soli Lautaro e Thuram sicuri della permanenza. Arnautovic e Correa hanno già salutato dopo la naturale scadenza dei rispettivi contratti mentre Taremi è in uscita. Il centravanti, arrivato la scorsa sessione estiva a parametro zero, non ha rispettato le premesse e ora si cercherà di trovargli una nuova sistemazione.

In avanti è già arrivato Bonny e dovrebbe restare Pio Esposito che tanto bene ha fatto al Mondiale per Club; per quanto riguarda Taremi, l’Inter valuta il centravanti intorno ai 10 milioni di euro. Al momento non sono arrivate proposte vero e proprio ma solamente sondaggi. Sembrano essere quattro le squadre interessate all’ex Porto; parliamo di Nottingham, Fulham, Besiktas e Fenerbahce. Per il calciomercato offensivo dell’Inter, l’uscita di Taremi è fondamentale se si vuole inserire un nuovo attaccante.

Inter, ecco chi può sostituire Taremi

L’Inter in attesa di definire l’uscita di Taremi sta valutando diverse soluzioni per il nuovo attaccante. Il preferito sembra essere Openda del Lipsia, giocatore abile nel saltare l’uomo, creare la superiorità numerica e che può ricoprire sia il ruolo di trequartista sia quello di seconda punta. L’ostacolo è economico con il Lipsia ad aver pagato Openda 38 milioni di euro e intenzionato a non fare sconti. La speranza dell’Inter è quella di poter chiudere intorno ai 35 milioni magari con la formula del prestito con obbligo. I nerazzurri hanno bisogno di un nuovo giocatore offensivo e si stanno muovendo per fare un gran regalo a Chivu.