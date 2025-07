“CONTENTO DI AVER SCELTO L’INTER”, annuncio ufficiale | Euforia alla Pinetina: Chivu lo accoglie a braccia aperte

Il top player ha espresso la propria gioia per avere deciso di indossare la maglia nerazzurra, Chivu non se l’aspettava

Con Cristian Chivu è iniziato un nuovo ciclo per l’Inter, con l’obiettivo di confermarsi al vertice del calcio italiano ed europeo. I piani della presidenza sono quelli di procedere al risanamento del debito con il ringiovanimento del parco giocatori che comporta l’abbassamento non solo dell’età media ma anche del monte ingaggi.

I nuovi acquisti sono tutti profili di prospettiva che dovranno meritarsi la fiducia ripostagli dalla dirigenza che gli ha individuati sul mercato, ritenendolo gli innesti ideali per rinnovare lo spogliatoio e portare nuove motivazioni al gruppo.

I senatori non mancheranno, con l’intento di lasciare poi le chiavi della squadra a una nuova generazione che possa ripetere i successi della gestione targata Inzaghi, con sette trofei aggiunti in bacheca in quattro anni.

Prima del tecnico emiliano, i nerazzurri erano tornati a vincere il campionato dopo ben 11 anni, grazie ad Antonio Conte che aveva conquistato lo scudetto al secondo tentativo, ponendo fine al dominio della Juventus.

Ha lasciato l’Inghilterra per indossare i colori nerazzurri

In quella squadra militava anche un esperto esterno che aveva sposato il progetto e che era stato convinto da Conte a trasferirsi in Italia dopo essere finito ai margini del Manchester United, dove era divenuto tra i senatori della rosa, tanto da diventarne anche capitano.

Stiamo parlando di Ashley Young che, a dire il vero, non ha particolarmente brillato nel corso della sua parentesi in serie A. Nella sua esperienza in Italia, però, si è comunque portato a casa un altro trofeo oltre a quelli che aveva già conquistato con i Red Devils.

All’Inter per vincere il campionato, la gioia dei tifosi: “Contento di aver scelto l’Inter”

Ospite degli studi di Sky Sports UK, l’ex terzino dell’Inter ha rilasciato una lunga intervista. Tra i tanti argomento affrontati anche la sua esperienza in nerazzurro. Il calciatore ha raccontato di essere stato felice di avere deciso di vestire la maglia nerazzurra: “Sono contento di essere passato all’Inter, ho anche vinto uno Scudetto“.

A 34 anni ha preferito proseguire la sua carriera in un club che era guidato da un tecnico molto rispettato e che lo aveva chiamato personalmente, invitandolo a fare parte della sua squadra, piuttosto di restare in un club in cui aveva fatto la storia ma in cui sarebbe stato spesso relegato in panchina.