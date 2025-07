Marotta lo riporta in Italia, l’offerta convince il top club | L’Inter ha deciso: il nuovo progetto riparte da lui

Calciomercato Inter, Marotta è pronto a riportarlo in Italia: il progetto nerazzurro riparte proprio da lui

Ancora vacanze per l’Inter che ha concluso la sua stagione sportiva con l’eliminazione, agli ottavi di finale, del Mondiale per Club. Il ritiro estivo inizierà ufficialmente sabato 26 luglio al “BPER Training Center” di Appiano Gentile.

L’obiettivo della società, e soprattutto quello della squadra, è quello di mettere definitivamente alle spalle (quanto prima) la passata stagione in cui i nerazzurri non hanno messo in bacheca nessun trofeo.

Senza dimenticare, inoltre, il mettere da parte i problemi che si sarebbero creati a distanza (in particolar modo tra Lautaro Martinez ed Hakan Calhanoglu). Il presidente Marotta sa benissimo che bisogna ripartire da zero e nella migliore maniera possibile.

Dopo Sucic, Luis Henrique e Bonny in casa della “Beneamata” potrebbe concretizzarsi un altro colpo in entrata. La dirigenza sta cercando, in tutti i modi, di riportare in Italia il calciatore che si è ben contraddistinto nel campionato di Serie A.

Calciomercato Inter, lo riportano in Italia: con lui la difesa è sistemata

A Napoli, nel suo unico anno in Italia, ha dimostrato di essere uno dei centrali più forti al mondo. In azzurro, con mister Spalletti, ha vinto lo scudetto. Le sue prestazioni avevano convinto, sin da subito, il Bayern Monaco a puntare su di lui per rinforzare il reparto difensivo. Stiamo parlando di Kim Min-Jae che, però, sembra aver terminato la sua esperienza in Baviera. Il sudcoreano sembra aver perso le gerarchie sotto la gestione di Kompany che, addirittura, adesso lo considera una riserva.

Un ruolo che il classe ’96 non ha alcuna intenzione di accettare. Tanto da essere disposto a fare le valigie ed a svuotare l’armadietto. A questo punto non è assolutamente da scartare un suo possibile ritorno in Italia dove, come citato in precedenza, bene ha fatto. Su di lui ci sarebbe anche l’Inter che, in quel reparto, nella passata stagione ha avuto non poche difficoltà. Con un suo possibile arrivo la difesa si sistemerebbe in un attimo. Dopo averlo preso per 50 milioni, il calciatore potrebbe partire anche per 35 milioni.

Calciomercato Inter, anche un’altra squadra italiana sul forte difensore

L’Inter, però, sa benissimo che per cercare di trovare quanto prima un accordo con la società campione di Germania deve ben guardarsi attorno. Soprattutto dalla rivale di sempre che ha inserito Kim nella lista dei possibili obiettivi.

Stiamo parlando della Juventus che, dopo aver perso Renato Veiga (ritornato al Chelsea ma che interessa appunto al Bayern), potrebbe fiondarsi sul sudcoreano.