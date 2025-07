Lookman è il nome caldo di questa sessione di calciomercato; l’attaccante, reduce dall’ennesima stagione positiva con l’Atalanta, sembra aver manifestato la voglia di iniziare una nuova avventura. Giocatore abile nell’uno contro uno, nel saltare l’uomo e nel creare la superiorità numerica, ha scritto pagine importantissime con la maglia dell’Atalanta tra cui la storica vittoria dell’Europa League con una tripletta realizzata in finale. Il futuro di Lookman potrebbe essere ancora in Serie A con l’Inter fortemente interessata al giocatore.

I nerazzurri hanno individuato nell’esterno offensivo il giocatore perfetto per il 3-4-2-1 e per completare, nel migliore dei modi, il reparto offensivo a disposizione di Chivu. La proposta dell’Inter è di 40 milioni di euro ma l’Atalanta ne chiede 10 in più; il club finalista dell’ultima Champions non sembra voler fare rinnovi forte dell’accordo con il giocatore per un quinquennale da 4 milioni a stagione. Sono attese novità per una trattativa che potrebbe rilanciare seriamente la candidatura dell’Inter in ottica scudetto.

Inter, subito uno stop per Lookman

In attesa di capire il futuro dell’attaccante, bisogna registra l’infortunio di Lookman che, come riportato da Matteo Moretto, ha accusato un problema fisico. Fastidio al polpaccio che dovrà essere rivalutato in giornata per capirne l’entità. In ogni caso è molto probabile che l’attaccante dovrà stare fermo per qualche settimana.