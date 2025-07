L’Inter è uscita allo scoperto; l’obiettivo dei nerazzurri per rinforzare il reparto offensivo è Lookman. Il classe 1997 è stato individuato come il profilo perfetto per andare a migliorare l’attacco dell’Inter e permettere a Chivu di sviluppare, al meglio, il 3-4-2-1 che ha in mente per la sua squadra. La società nerazzurra vuole chiudere la trattativa nel minor tempo possibile per regalare al tecnico la rosa pronta. All’Atalanta è stata fatta l’offerta di 40 milioni di euro ma il club bergamasco vuole uno sforzo in più da parte del club nerazzurro. La sensazione è che si possa chiudere intorno ad una cifra di 45 milioni più bonus.

Il giocatore ha già trovato l’accordo con l’Inter per un quinquennale a 4 milioni più bonus; l’Inter però deve fare attenzione all’inserimento del Napoli di Conte. I partenopei hanno bisogno di completare il reparto offensivo con un nuovo esterno e potrebbero virare su Lookman visto le difficoltà per arrivare ad Ndoye che piace molto al Nottingham. La richiesta dell’Atalanta non cambia con il Napoli che potrebbe inserire Raspadori come contropartita tecnica. Nei prossimi giorni scopriremo quale sarà il futuro di Lookman.

Inter, Conte vuole Lookman: gli obiettivi di mercato dei nerazzurri

Duello di mercato per Lookman con l’Inter che farà leva sulla volontà del giocatore e sull’accordo già trovato con l’attaccante. Come detto i nerazzurri non vogliono andare per le lunghe. L’alternativa all’esterno dell’Atalanta si chiama Nico Gonzalez, giocatore in uscita dalla Juventus. Per quanto riguarda la difesa, piace Leoni ma il Parma non si muove dalla richiesta di 40 milioni di euro. Le uscite possono aiutare l’Inter a completare la rosa; da questo punto di vista occhio a Taremi, Asllani e Calhanoglu.