Il tormentone dell’Inter, in questa sessione estiva di calciomercato, rischia di essere Calhanoglu. Il centrocampista, dopo le voci sul Galatasaray, è finito nel mirino del Fenerbahce con Mourinho molto interessato al giocatore. Futuro dunque incerto per il classe 1994 che potrebbe lasciare i nerazzurri nonostante le parole di Ausilio; il direttore sportivo aveva chiuso all’addio di Calhanoglu ma, come sappiamo, nel mercato non si può mai dare nulla per scontato.

Una situazione che l’Inter proverà a risolvere, in un modo o nell’altro, nel corso dei prossimi giorni. La squadra si radunerà il prossimo 26 luglio e, per quella data, i nerazzurri vogliono avere ben chiaro il futuro del centrocampista per il quale la società vuole 30 milioni di euro. Considerando anche l’uscita di Asllani, l’eventuale addio di Calhanoglu obbligherebbe l’Inter a tornare sul calciomercato per trovare un giocatore in grado di ricoprire quella zona di campo, davanti alla difesa con il compito di dettare tempi e ritmi di gioco.

Inter, scelto il sostituto di Calhanoglu

In attesa di capire quale sarà il futuro di Calhanoglu, i nerazzurri sembrano aver già individuato l’eventuale sostituto. Si tratta di Frendrup del Genoa, centrocampista reduce da una buonissima stagione e pronto per il definitivo salto di qualità. Ricordiamo come i rapporti tra le due società siano decisamente positivi come testimoniato anche dal passaggio, in prestito, di Carboni dall’Inter proprio al Genoa.