“È UNA PIPPA”, nemmeno è arrivato che già è stato bocciato | Scossone Inter: fa subito le valigie

In casa Inter continuano i problemi: il calciatore non è stato ritenuto all’altezza, il suo addio è già programmato

L’era di Cristian Chivu alla guida dell’Inter è ufficialmente iniziata, anche se non nel migliore degli ambienti. L’ex Parma è arrivato in una vera e propria bufera, con la società furiosa e i calciatori delusi dei pessimi risultati collezionati nella stagione recentemente terminata.

D’altronde non potrebbe essere altrimenti nel momento in cui hanno disputato 63 partite e sono tornati a casa a mani vuote. In ogni competizione sono arrivati a un passo dal trofeo ma nel calcio non funziona come ai tornei di bocce.

Il mese di Maggio è stato disastroso e dunque rientra nella top 5 dei periodi peggiori della storia del club. Adesso però bisogna lasciare tutto alle spalle e ripartire per il 2025/2026 e riprendersi la forza psicofisica posseduta sino a qualche mese fa.

È proprio su questi aspetti che sta lavorando il mister rumeno. Ha totale fiducia da parte di Oaktree e della dirigenza, con l’obiettivo di migliorare la preparazione atletica e mentale, lottando sin da subito per i vertici dei tornei nazionali e internazionali.

Ambiente difficile

Arrivare in un contesto del genere sarebbe stato difficile per chiunque, ancor di più se il curriculum di Chivu, oltre le giovanili dell’Inter, recita che ha registrato solamente 13 presenze in Serie A. C’è dunque poca esperienza a cui aggrapparsi ma la società è convinta che sia l’uomo giusto perché nessuno come lui lo conosce.

Difatti ha già investito circa 60 milioni di euro per i nuovi acquisti. Alla Pinetina può restare Nicola Zalewski e sono arrivati Ange Yoan Bonny, Luis Enrique e Petar Sučić, con gli ultimi due già testati nel Mondiale per Club, terminato amaramente agli ottavi di finale contro il Fluminense.

Tifosi infuriati

Di tutto il caos esploso recentemente in casa dei nerazzurri, a farne le spese sono i tifosi. Hanno sostenuto la squadra dall’inizio alla fine, erano convinti di poter dominare il tetto d’Italia e d’Europa ed alla fine si sono ritrovati in uno stato di sconforto ancora da smaltire.

Sui social network, in particolare su X, stanno dando sfogo a tutta la loro frustrazione. Per loro è inconcepibile che una club del genere abbia vissuto tutto ciò, tanto da affermare che ne abbia risentito così tanto a tal punto da sbagliare i colpi di mercato. Chiedono l’arrivo di top player, non di scommesse o di giocatori da far crescere, al punto che hanno definito “una pippa” uno dei nuovi arrivati. C’è dunque tanta tensione che riecheggia nell’aria, che l’Inter dovrà provare a smorzare con tutta se stessa se non vuole cadere nuovamente.