Purtroppo è un problema serio, grave infortunio per l’attaccante | Niente da fare per l’Inter: salta il suo arrivo

L’Inter è costretta a cambiare i suoi piani in ottica calciomercato, l’infortunio dell’attaccante non ci voleva

Ancora qualche altro giorno di vacanza per l’Inter che, dopo gli impegni svolti negli USA in occasione del Mondiale per Club, ritornerà ad allenarsi sabato 26 luglio. Proprio in quel giorno inizierà ufficialmente il ritiro estivo ad Appiano Gentile.

La voglia di cancellare una stagione deludente è tantissima. L’obiettivo, infatti, è quello di mettere alle spalle tutte le delusioni accumulate in tutte le competizioni. Nessun trofeo, infatti, è stato messo in bacheca dalla società nerazzurra.

Ovviamente qualcosa verrà fatto in ottica di calciomercato. Sucic, Luis Henrique e Bonny di certo non bastano. Serve decisamente altro per cercare di colmare il gap con i campioni d’Italia del Napoli che stanno costruendo una squadra molto importante.

Le cose, però, per l’Inter si complicano sempre di più. Uno degli obiettivi per l’attacco si è infortunato. Uno stop che potrebbe seriamente condizionare un suo possibile arrivo in quel di Milano.

Calciomercato Inter, l’infortunio dell’attaccante complica il suo arrivo

In questi ultimi giorni si sono intensificate, sempre di più, le voci di un possibile arrivo alla “Beneamata” di Ademola Lookman. L’attaccante della Nazionale nigeriana è il nome nuovo per rinforzare il reparto offensivo della squadra. Un calciatore che, negli schemi di mister Chivu, si sposerebbe alla perfezione. Anche se, nelle ultime ore, il classe ’97 è stato vittima di un infortunio subito nel ritiro di Zingonia. A precisarlo “La Gazzetta dello Sport“.

Secondo quanto annunciato dal quotidiano “rosa” sembra che l’attaccante sia alle prese con un problema al polpaccio. Un problema che aveva rimediato il giorno prima. Poi l’impossibilità, in questi giorni, di svolgere i test atletici insieme al resto dei compagni di squadra. Il calciatore si sottoporrà ad ulteriori esami per cercare di capire se il problema è serio oppure no. Non è da escludere che possa rimanere fermo ai box per pochi giorni oppure resterà fermo per qualche settimana.

Infortunio per l’attaccante, l’Inter nei guai: salta il suo arrivo

L’infortunio di Lookman rischia di complicare la trattativa con l’Atalanta? A dire il vero non c’è ancora una risposta a tutto questo. Il tutto dipenderà da come reagirà lo stesso calciatore all’infortunio. I bergamaschi sono aperti ad una sua cessione, ma solo per 50 milioni di euro. Altrimenti non se ne farà niente.

L’Inter, d’altro canto, non va oltre i 40. I Percassi, però, sono molto conosciuti per essere persone che non adorano effettuare sconti. Soprattutto alle rivali in campionato. La cosa certa è che il calciatore, dopo il mancato arrivo a Parigi della passata stagione, vuole approdare in una big. E l’Inter la considera tale. Non resta che attendere ulteriori sviluppi ed aggiornamenti.