“SALTA ANCHE LUI”, Inter nel caos più totale | Nervi tesi ad Appiano Gentile: addio ai colori nerazzurri

L’Inter deve dire addio a un giocatore che per Chivu sarebbe stato essenziale, il clima è incandescente ad Appiano Gentile

L’Inter sta per ritrovarsi ad Appiano Gentile dopo le vacanze post Mondiale per Club. La competizione disputatasi negli Usa ha lasciato strascichi all’interno dello spogliatoio, con un acceso diverbio tra capitan Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu, tanto che si era ipotizzato della partenza del turco.

I dissapori sono emersi al termine di un’annata conclusa senza alzare alcun trofeo, malgrado il rendimento costante della squadra e un importante cammino europeo sino alla finale di Champions League, poi vinta in modo netto dal Psg.

Anche il campionato ha avuto un epilogo tragico, con il trionfo del Napoli di Antonio Conte all’ultima giornata e un titolo ottenuto con un solo punto di distacco.

Un testa a testa che potrebbe ripetersi anche da fine agosto, quando la serie A ripartirà, nonostante i nerazzurri siano un cantiere aperto e Cristian Chivu debba dimostrare di meritarsi la nomina di successore di Inzaghi.

L’Inter si è lasciata scappare un top player, Marotta è costretto ad arrendersi

Ma il Napoli e l’Inter sono protagonisti, nelle ultime ore, anche di una sfida di mercato che riguarda uno dei centravanti più prolifici e talentuosi di serie A come Ademola Lookman. Il nigeriano è in uscita dall’Atalanta, che ha rifiutato 40 milioni offerti dal club di Viale della Liberazione.

I partenopei avrebbero alzato la cifra a 50, accontentando le richieste economiche dei bergamaschi e adesso la palla passa alla punta che deve decidere se approdare a Castel Volturno, dopo avere dato la sua disponibilità a trasferirsi a Milano.

Il futuro del bomber, desideroso di lasciare la Lombardia

Lookman ha quasi 28 anni ed è al giro di boa della sua carriera. Nell’ultimo campionato ha siglato 15 reti e non è stato titolare fisso con Gasperini. Con il cambio di casacca potrebbe lottare per il titolo di capocannoniere.

Dovrà, in ogni caso, avere a che fare con colleghi di enorme qualità per convincere il mister a farlo partire in campo dal primo minuto. Il Napoli ha già ingaggiato Lorenzo Lucca come terminale offensivo da alternare a Romelu Lukaku ma Lookman potrebbe essere schierato anche come esterno nel tridente.