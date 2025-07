Colpaccio da 30 milioni: il merito è soltanto di Beppe Marotta | Il popolo nerazzurro torna a sognare

L’Inter vicina all’acquisto del calciatore, tra i migliori nella scorsa stagione. Adesso i tifosi sono fiduciosi per il prossimo anno.

Potrebbe infiammarsi a breve il calciomercato nerazzurro. Nelle scorse ore le voci di un possibile trasferimento a Milano di Ademola Lookman si sono fatte sempre più insistenti e diversi analisti scommettono sul successo della trattativa.

Chivu ha chiesto ai suoi dirigenti di poter contare su un reparto offensivo forte e Marotta e Ausilio sembrano volerlo accontentare, accompagnando l’arrivo di Bonny con l’acquisto del nigeriano.

Le prossime ore potrebbero essere decisive per arrivare ad una stretta di mano, ma questo non distrae il numero uno nerazzurro da altri obiettivi.

Il presidente del club milanese è impegnato su più fronti e vuole chiudere il prima possibile per un altro colpo.

Marotta torna protagonista del mercato?

Mentre l’allarme Calhanoglu sembra essere rientrato definitivamente (una sua partenza oggi sembra essere esclusa) l’Inter pensa ora a rinforzare la rosa, anche in difesa. Si continua a tenere contatti stretti con l’Atalanta per Lookman, ma in casa nerazzurra non è un mistero che uno degli obiettivi principali sia anche Giovanni Leoni, giovane difensore diciottenne del Parma, rivelazione dello scorso campionato.

L’Inter è sulle sue tracce da mesi e Marotta vorrebbe chiudere al più presto la trattativa per ottenere due obiettivi: ringiovanire la rosa e potenziare il reparto difensivo con un talento italiano. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, su di lui ci sarebbe “mezza Europa”. I nerazzurri non sono infatti gli unici e sul giovane romano ci sarebbero anche il Milan e il Liverpool.

Una trattativa difficile

L’abbondanza che l’Inter può vantare in difesa permette ad Ausilio di non affrettare le cose e di non essere incastrata in un’asta al rialzo che – giustamente – il Parma vorrebbe scatenare prima di perdere il suo giovane gioiello. Le richieste degli emiliani sono infatti di circa 30-35 milioni di euro, cifra giudicata troppo alta per ora da Marotta, che vorrebbe spendere molto meno.

La sensazione è che potrebbe chiudersi per una cifra intorno ai 30 milioni di euro. Soldi che però dovrebbero arrivare prima dalle cessioni, come quelle di Asslani, Stankovic ed Esposito. Se tutte queste operazioni dovessero andare in porto, l’Inter potrebbe accumulare un tesoretto interessante da investire per il futuro del suo reparto difensivo.