L’Inter sta per ritrovarsi, dopo l’avventura al Mondiale per Club, in ritiro con l’obiettivo di preparare la nuova stagione. I nerazzurri vogliono mettere pressione al Napoli e lottare, fino alla fine, per lo scudetto. Obiettivo non semplice visto il mercato che stanno facendo i partenopei ma l’eventuale arrivo di Lookman alzerebbe, e non di poco, la qualità della rosa nerazzurra. Parliamo di un giocatore abile nel dribbling, abile in fase realizzativa e con esperienza a livello internazionale. In attesa degli sviluppi di mercato su Lookman, l’Inter deve fare attenzione alla situazione Dumfries.

Uno dei principali protagonisti dell’ultima stagione nerazzurra è stato, senza alcun dubbio, Dumfries; l’esterno olandese ha fornito un contributo determinante a livello realizzativo. Tra le sue migliori prestazioni non possiamo non menzionare le due partite contro il Barcellona in Champions League. Nelle ultime settimane, ed è questo che preoccupa i tifosi dell’Inter, la clausola da 25 milioni di euro valida fino a fine luglio. Una cifra non poi così impossibile per molte squadre estere tra cui proprio il club blaugrana.

Inter, ecco come stanno le cose tra Dumfries e il Barcellona

Stando a quanto riportato da Fabrizio Romano, il Barcellona non ha avanzato nessun tipo di offerte per Dumfries; nonostante le qualità del giocatore siano indiscutibili, i blaugrana ritengono di non aver bisogno di ulteriori innesti in un ruolo con Koundé ed Eric Garcia. Il mercato è imprevedibile ma, a quanto pare, i tifosi nerazzurri possono stare tranquilli per quanto riguarda il futuro di Dumfries.