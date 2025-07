“NON E’ CONVINTO”, vuole solo l’Inter | Rivali beffati: Marotta ha già preparato il contratto

Marotta ed Ausilio piazzano l’ennesimo colpo estivo dell’Inter: il calciatore ha scelto i nerazzurri, è praticamente fatta

L’Inter ha un’unica missione: far dimenticare ai tifosi la scorsa stagione. Sarà complicatissimo farlo dato che hanno giocato 63 partite in totale, sono arrivati in fondo ad ogni competizione e non hanno portato a casa nessun trofeo ma è obbligatorio rialzarsi se non si vuol cadere in un incubo senza fine.

A risollevare l’ambiente e caricarlo di adrenalina ci stan pensando Cristian Chivu, il nuovo mister, e la dirigenza. Giuseppe Marotta e Piero Ausilio stanno lavorando incessantemente in questa sessione di calciomercato estiva, nello specifico in entrata.

L’obiettivo è rafforzare la rosa in ogni reparto e renderla ancor più competitiva di quanto non lo è già attualmente. Questo però tenendo conto delle precise richieste della proprietà statunitense del club, Oaktree, che punta a ringiovanire la rosa e a non acquistare calciatori oltre i 33 anni d’età.

Fino ad ora ci stan riuscendo, tant’è che han riscattato il 23enne Nicola Zalewski, ed hanno piazzato tre colpi talentuosi e dall’ottimo potenziale: Luis Enrique, esterno destro 23enne, Ange Yoan-Bonny e Petar Sučić, attaccante e centrocampista 21enni.

Senza sosta

Sono dunque già 4 i nuovi acquisti e 66 i milioni investiti. Non hanno però intenzione di fermarsi qui, tant’è che han già dichiarato di voler superare la cifra dei 100 milioni di euro così da dare a disposizione dell’ex Parma la miglior formazione possibile.

C’è già un quinto calciatore che arriverebbe alla Pinetina, attualmente conteso con i rivali della Juventus. Il suo entourage ha già avuto contatti con entrambe le parti ma sembra essere seriamente indirizzato verso i nerazzurri, che procedono con determinazione e senza sosta la loro super campagna acquisti.

Contatti avviati

Si tratta di Granit Xhaka, che nonostante abbia il contratto in scadenza nel 2028, ha deciso di lasciare il Bayer Leverkusen. Dopo due stagioni da assoluto protagonista con la vittoria della Bundesliga e della DFB Pokal, lo svizzero ha deciso di cambiare aria.

Il suo futuro aveva due destinazioni papabili, Saudi Pro League e Serie A. Dopo che i contatti in Arabia si erano intensificati in seguito al fallimento della trattativa con il Milan, il classe 1988 ha deciso di declinare l’offerta dal Medio Oriente, dato che vuole ancora giocare al top in questi suoi ultimi anni di carriera. Ed è per questo che, come riportato su X, si è aperto uno spiraglio di luce per l’Inter, che starebbe cercando un nuovo centrocampista dato l’addio oramai certo di Hakan Calhanoglu. Si attendono nuovi risvolti su quel che sarà la sua prossima squadra, che con altissime probabilità sarà una del nostro campionato.