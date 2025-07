Sai che ti dico, Lookman non mi basta | Marotta piazza un altro colpo: attacco sistemato per i prossimi 10 anni

Non solo Lookman per l'Inter - Interdipendenza.net (Foto LaPresse)

Calciomercato Inter, Lookman potrebbe non essere l’unico arrivo per l’attacco: Marotta piazza un altro colpo per l’attacco

Ancora pochi giorni di vacanza per l’Inter che, nella mattinata di sabato 26 luglio, si ritroverà ad Appiano Gentile per il ritiro in vista della nuova stagione sportiva. L’obiettivo è molto chiaro: dimenticare, quanto prima, la passata stagione fatta solo di delusioni e niente gioie.

Lo sa benissimo mister Chivu che, dopo aver preso il posto di Simone Inzaghi, avrà una serie difficile di compiti: in primis quello di risollevare un ambiente decisamente con il morale a terra. Ed i motivi sono abbastanza chiari.

Chi, invece, non è mai andata in vacanza è senza ombra di dubbio la dirigenza che sta cercando di rinforzare la rosa e colmare il gap con i campioni d’Italia del Napoli. Per rinforzare il reparto offensivo il nome che piace particolarmente porta a quello di Ademola Lookman.

Il nazionale nigeriano, però, potrebbe non essere l’unico volto nuovo della “Beneamata”. Il presidente Marotta, infatti, starebbe pensando ad un altro grande colpo di mercato. Lo stesso che, quasi sicuramente, farebbe impazzire di gioia i sostenitori nerazzurri.

Calciomercato Inter, non solo Lookman: tentativo per un altro attaccante

L’Inter continua a trattare con l’Atalanta che, però, non cambia affatto idea: vuole 50 milioni di euro per il classe ’97. Una cifra che è disposta ad offrire il Napoli (offrendo addirittura di più al calciatore come ingaggio), ma non i nerazzurri che non vanno oltre i 40. In ogni caso, però, si segue un’altra pista che nulla a che fare con Lookman. Stiamo parlando di Xavi Simons, attualmente in forza al Lipsia, e vecchia conoscenza del Paris Saint Germain.

Sul nazionale olandese, nelle ultime ore, ha voluto fare il punto della situazione Fabrizio Romano. Il giornalista ed esperto di calciomercato ha precisato che l’Inter è sì interessata al calciatore, ma a quanto pare potrebbe andare a vestire un’altra maglia. Stiamo parlando del Chelsea che sta facendo di tutto per portarlo in Premier League. Tanto è vero che i “Blues” avrebbero avviato i primi contatti diretti con il club tedesco e con gli agenti del calciatore.

Calciomercato Inter, occhi su un altro attaccante: le ultime

L’olandese, quindi, appare essere molto vicino ad un trasferimento al Chelsea piuttosto che al club nerazzurro. I londinesi, però, dovranno fare molta attenzione ad un altro club rivale di sempre. Si tratta dell’Arsenal che, oltre a lavorare sulla pista che porta a Viktor Gyokeres (che continua a piacere anche al Manchester United), ci proverà in tutti i modi per avere anche Xavi Simons.

Inter che, in questo momento, parte in netto svantaggio visto che difficilmente potrà arrivare a spendere la cifra che il Lipsia vuole per il suo talento: vale a dire 70 milioni di euro per il 22enne.