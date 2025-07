Galatasaray o Fenerbahce? Calha ha fatto la sua scelta | L’Inter non se l’aspettava proprio

Colpo di scena nella telenovela estiva dell’Inter: il finale a effetto di Calha, ecco chi ha scelto tra Galatasaray o Fenerbahce.

L’estate di Hakan Calhanoglu è stata tutt’altro che semplice, un pò come tutta l’Inter, in corsa per qualsiasi obiettivo ambizioso, finalista di Champions League prima di veder sgretolarsi il campo sotto piedi, fino ad arrivare alla delusione massima: gli zeru tituli. Per Calha, però, si è andati ben oltre.

Un vero e proprio turbine di voci, indiscrezioni e incertezze ha travolto Calha, tenendo col fiato sospeso i tifosi nerazzurri e non solo, visto di chi si sta parlando: uno dei migliori centrocampisti al mondo, l’idolo degli idoli, colui che non fa dormire sonni tranquilli agli (ex) cugini milanista.

Al Mondiale per Club, poi, è arrivato perfino il botta e risposta con Lautaro Martinez, un diverbio che di fatto sembrava chiudere definitivamente la carriera di Calha all’Inter. Anche perché quel battibecco partito dall’intervista del capitano nerazzurro, passata per le parole di Marotta e terminata con un post social del turco, si era incastrata nel mercato.

Dalla Turchia davano fastidio i rumors su un presunto forte interesse del Galatasaray, di cui tra l’altro Calha è sempre stato tifoso. Rumors su rumors, visto che gli ammiccamenti erano arrivati da un’altra squadra di Istanbul: il Fenernahce allenato da Mourinho.

In mezzo a due fuochi

Così il futuro del centrocampista turco sembrava pendere pericolosamente tra due delle più prestigiose squadre del suo paese natale. L’ambiente interista, solitamente coeso, sembrava aver incassato il colpo e le frizioni tra due dei suoi pilastri non erano passate inosservate.

Queste voci, inizialmente flebili, hanno presto trovato terreno fertile in Turchia. Ammiccamenti, contatti telefonici con l’entourage e persino qualche indiscrezione su offerte concrete avevano iniziato a circolare, trasformando il futuro di Calhanoglu, in mezzo a due fuochi, in un vero e proprio tormentone estivo.

La decisione è presa

I tifosi dell’Inter, inizialmente preoccupati dalle notizie che filtravano, avevano iniziato a temere il peggio. Dopo settimane di incertezze, supposizioni e trattative sotterranee, il velo è stato finalmente alzato. Contrariamente a quanto le sirene turche lasciavano intendere, e a dispetto delle tensioni preesistenti, Hakan Calhanoglu ha preso la sua decisione.

Nonostante le lusinghe e le concrete possibilità di un ritorno in patria, il centrocampista turco ha scelto di restare ancora una volta all’Inter. La conferma è arrivata direttamente dall’agente del giocatore, che ha fugato ogni dubbio: “Non ci sono stati colloqui con il Fenerbahce e il Galatasaray, le accuse sono infondate. Hakan resterà all’Inter anche il prossimo anno, a Milano è felice”. Poche frasi quelle di Gordon Stipic, quanto basta per un finale a effetto che non può che far esultare sia i tifosi sia l’Inter stessa.