Si chiude il tormentone estivo in casa Inter, quello relativo a Calhanoglu; il centrocampista nerazzurro sembrava destinato a lasciare il club e, dopo l’esperienza al Mondiale per Club, le dichiarazioni di Lautaro e Marotta facevano pensare ad un futuro lontano dall’Inter. Sul giocatore era forte l’interesse i due squadre turche, Galatasaray e Fenerbahce; l’interesse di entrambi i club non è mai sfociato in una vera e propria offerta di mercato. Dopo le parole di Ausilio, ci ha pensato l’agente di Calhanoglu a mettere la parola fine a questa vicenda di mercato.

Il centrocampista resterà all’Inter e sarà, ancora un volta, uno dei punti fermi dei nerazzurri. La sua permanenza, unita al mercato che l’Inter sta facendo, sono un chiaro segnale sulla voglia del club di andare a competere con il Napoli per la vittoria dello scudetto. Nelle ultime stagioni, Calhanoglu si è dimostrato determinante non solo a livello di leadership in campo ma anche con gol e assist, specialmente da calcio piazzato.

Inter, il nuovo ruolo di Calhanoglu

Con l’arrivo di Chivu, l’Inter sta cambiando pelle e dal 3-5-2 passerà al 3-4-2-1 per dare maggiore peso al reparto offensivo. La permanenza di Calhanoglu potrebbe portare il centrocampista ad un nuovo ruolo. Il tecnico sta pensando di farlo agire da regista avanzato, così da farlo avvicinare all’area di rigore avversaria per renderlo più pericoloso in zona offensiva.