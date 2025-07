È finito nella lista sbagliata | L’Inter di Chivu ora trema. Ansia pazzesca per i tifosi nerazzurri

La strategia di mercato dell’Inter rischia di saltare completamente. Uno dei nerazzurri è finito nella lista sbagliata. Ansia tra i tifosi.

Dopo una stagione che ha lasciato l’amaro in bocca ai tifosi nerazzurri, culminata con un inaspettato “zeru tituli“, l’Inter sembra aver trovato la sua ricetta per ripartire: la continuità. Sì perché sarebbe un grande errore cancellare quanto di buono mostrato la Beneamata nell’intera stagione.

Fino a marzo l’ormai ex squadra di Simone Inzaghi era in corsa per qualsiasi obiettivo. Così la parolina magica, nonché d’ordine, è continuità. Certo, ora c’è un nuovo allenatore, Cristian Chivu. Che ha già esordito nel Mondiale per Club, ma la rosa nerazzurra è pressoché la stessa.

La delusione per gli insuccessi dell’annata appena trascorsa, che ha visto l’Inter sfumare obiettivi importanti, ha portato a una riflessione profonda in casa nerazzurra. La dirigenza, in accordo con la nuova proprietà Oaktree, ha optato per una strategia mirata a blindare i pilastri della squadra.

Un esempio lampante è Marcus Thuram, su una clausola rescissoria importante, seppur potenzialmente “fattibile” per i top club europei. Eppure, il francese non s’è mosso, sintomo di una chiara intenzione di dare seguito al progetto tecnico.

Gli imprescindibili

Stesso discorso per Hakan Calhanoglu, il faro del centrocampo di “inzaghiana” memoria. Nonostante il botta e risposta con Lautaro ma anche gli ammiccamenti di Galatasaray e Fenerbahce, il turco vestirà ancora di nerazzurro.

E che dire di Davide Frattesi? Anche per il centrocampista romano, appetito da mezza Serie A, è stato tolto dal mercato: per Chivu è un imprescindibile. La sua permanenza è la testimonianza della volontà di puntare sui giovani talenti italiani.

Un brivido sulla schiena

Ma il mercato, si sa, è imprevedibile, e un brivido ha percorso la schiena dei tifosi interisti nelle ultime ore. Il nome di Nicolò Barella, il dinamico centrocampista sardo, è finito prepotentemente nella lista dei desiderata di Xabi Alonso, l’erede di Ancelotti al Real Madrid.

Dalla Spagna rimbalza la notizia che il centrocampista della Nazionale è finito nel mirino dei Blancos, alla disperata ricerca di un giocatore con le sue caratteristiche. Non si esclude addirittura un’offerta monstre da parte di Don Florentino. L’Inter ha già respinto una volta l’assalto a Barella, un giocatore capace di stregare niente meno che Pep Guardiola: il Manchester City ha provato a prenderlo, ma il centrocampista sardo ha preferito restare nella Milano nerazzurro. Chissà ora cosa farà se dovesse davvero partire un’offensiva… Real.