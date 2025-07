Inter, è tutto Real | Marotta fa partire l’affarone dell’anno: tifosi nerazzurri in visibilio

Un crescendo di notizie mozzafiato per la Beneamata: Calha resta e rilancia, la trattativa Lookman, e ora un affarone Real.

L’estate nerazzurra si sta rivelando una sinfonia di mercato, un crescendo rossiniano che, dopo qualche nota incerta, sta assumendo toni sempre più avvincenti e melodiosi. L’annata da zeru tituli è quasi un vago ricordo. C’è il mercato in entrata a far sognare nuovamente i tifosi della Beneamata.

Con un occhio di riguardo a mantenere l’equilibrio tra ambizione sportiva e sostenibilità economica, l’Inter sta orchestrando una campagna acquisti che promette scintille, partendo da conferme inaspettate fino a suggestioni che infiammano la fantasia dei tifosi.

Dopo aver messo a segno il colpo in prospettiva Bonny, chiamata a rimpiazzare Arnautovic, ora alla Stella Rossa, la prima, significativa, mossa arriva Hakan Çalhanoglu. Una permanenza per niente scontata quella del turco. Che accantona screzi e voglia di tornare in Turchia, rilanciando l’ambizione dell’Inter.

“Le mie vacanze sono state un po’ non facili – ha detto Calha, al suo rientro a Milan – con tante speculazioni. Però siamo sempre stati in contatto con la società. Io ho lavorato, ho fatto tutta la preparazione e sono tornato nella migliore condizione. Sono qui per restare e vincere altri trofei”.

La priorità assoluta

Calhanoglu ha deciso di mettere da parte le sirene turche, le incomprensioni passate (soprattutto con Lautaro Martinez) e la presunta possibilità di tornare in Turchia, Galatasaray o Fenerbahce conta il giusto. La sua permanenza è un segnale forte, un punto fermo da cui ripartire.

Ma la musica del mercato interista non si ferma qui, anzi, il ritmo si fa più incalzante. Le note si spostano sull’attacco, dove il nome di Ademola Lookman continua a risuonare con insistenza. La trattativa con l’Atalanta per l’esterno nigeriano è più che mai viva, con i due club che stanno cercando la quadra per definire i dettagli di un’operazione che porterebbe a Milano un giocatore rapido, tecnico e in grado di offrire nuove soluzioni offensive. E non finisce qui.

Pensiero stupendo

Nelle ultime ore, infatti, una suggestione che ha del clamoroso ha cominciato a circolare negli ambienti nerazzurri, una melodia quasi onirica che farebbe sobbalzare di gioia i cuori dei tifosi: Rodrygo Goes del Real Madrid.

Sì, proprio lui, l’esterno del Real Madrid, decisivo per la conquista dei trofei dei Blancos sotto l’egida di Carlo Ancelotti, un panchinaro finora con Xabi Alonso. Nonostante l’apparente irraggiungibilità della trattiva per un giocatore che vale circa 100 milioni di euro, i primi contatti tra le parti ci sono stati. Quanto basta per aggiungere entusiasmo e quel pensiero stupendo che potrebbe anche trasformarsi in qualcosa di più serio. Musica per i tifosi nerazzurri.