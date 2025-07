C’è il placet di Chivu, Ausilio va all-in | Inter, intesa trovata: accordo totale per il nuovo nerazzurro

La squadra mercato dell’Inter va all-in al mercato. Piero Ausilio trova l’accordo totale con un nuovo nerazzurro pronto ad abbracciare Chivu.

C’è aria di grande fermento ad Appiano Gentile. Con il ritorno dei nerazzurri per la preparazione estiva, l’Inter ha dato il via ufficiale all’era post Simone Inzaghi, sognando una stagione che si preannuncia elettrizzante. Come mai? Per tanti motivi.

Il primo è scontato: c’è grande voglia di riscatto per la scorsa annata, iniziata con il chiodo fisso Triplete, a un certo punto diventato fattibile, ma terminata con zeru tuti. Tristezza e delusione, però, sono state accantonate fuori dai cancelli dove si è ritrovata l’Inter made in Cristian Chivu.

Un’Inter a oggi con tutti i suoi gioielli in cassaforte: Calha, Dumfries, Marcus Thuram e Frattesi. Sono rimasti tutti i nerazzurri che sembravano in bilico. Da qui un entusiasmo palpabile tra i tifosi e all’interno del centro sportivo.

Nonostante le sirene di mercato e le speculazioni delle scorse settimane, i pezzi pregiati della rosa hanno deciso di rimanere alla corte di Chivu, garantendo solidità e continuità: segnali forti come la fiducia nell’allenatore e nella direzione presa dalla società. Il clima sereno e le prime indicazioni sono molto incoraggianti per il gruppo nerazzurro.

Trattative frenetiche

Ma se la base è solida, il lavoro della squadra mercato nerazzurra è tutt’altro che concluso. Dietro le quinte, si susseguono trattative frenetiche per rinforzare ogni reparto, puntellare la rosa e aggiungere quel qualcosa in più che possa fare la differenza in vista degli impegni su più fronti.

Si parla di movimenti in ogni settore: Leoni (che Chivu conosce benissimo) in difesa, la suggestione Xavi Simons a centrocampo, in attacco non solo Bonny ma anche l’obiettivo Lookman, sarebbe un autentico colpo grosso quello della squadra mercato interista.

Non resta che completare l’opera

Tra le tante indiscrezioni, una in particolare sta prendendo sempre più piede: quella che porta a Koni De Winter. Il giovane centrale belga del Genoa è nel mirino dell’Inter da tempo e, secondo il quotidiano belga Het Nieuwsblad, l’ex Next Gen della Juventus, ci sarebbe stato già un accordo totale tra il giocatore e l’Inter. Che ora dovrà sedersi al tavolo con il club rossoblù per definire il prezzo del trasferimento. Non resta che completare l’opera

Un passo fondamentale, che dimostra la volontà del difensore di sposare il progetto nerazzurro. Ora, l’attenzione è tutta sul tavolo delle trattative con il Grifone. Si attendono gli ultimi dettagli e l’intesa tra i due club per chiudere un’operazione che porterebbe a Milano un profilo giovane ma già affermato, pronto a dare il suo contributo alla causa interista, abbassando l’età media complessiva del gruppo squadra dell’Inter, che sta tanto a cuore a Oaktree.