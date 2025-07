“Aveva accettato l’offerta per andare via”: l’Inter all’oscuro di tutto | Tifosi sotto choc: Chivu disperato

Clamorosa operazione di mercato in uscita dall’Inter: era tutto fatto. Tifosi sotto choc, non la prendono bene.

Sembrava filare tutto liscio. L’Inter stava uscendo da una stagione iniziata col sogno Triplete diventata incubo in appena 55 giorni (dal successo col Barca alla umiliante sconfitta nella finale Champions), trovando refrigerio al mercato.

Davide Frattesi era stato convinto a restare, per diventare parte centrale del nuovo progetto tecnico dell’erede di Simone Inzaghi: Cristian Chivu. Stesso discorso per Marcus Thuram, il primo a mettere un like allo sfogo di Calha: le offerte per il francese c’erano, soprattutto per quella clausola rescissoria non complessa da pagare. Alla fine non se n’è fatto nulla, buon per la Beneamata.

E che dire di Dumfries. Nonostante il rinnovo, l’olandese era finito nel mirino di tanti club subito dopo l’uscita al Mondiale per Club, con annesse polemiche per le frasi al vetriolo non di uno qualsiasi, ma di Lautaro Martinez, un po’ stella nerazzurra un po’ capitano.

Anche Sommer aveva un piede fuori dalla Pinetina: si parlava di cessioni, di possibili scambi, alla fine anche il portiere svizzero è a disposizione di Chivu, gambettante ad Appiano Gentile, dopo la Beneamata sta preparando l’annata del riscatto.

Altre gioie nerazzurre

Non solo la conferma dei big, anche dal mercato in entrata, buone nuove: l’Inter è arrivata prima di tutte a Bonny, talentuoso attaccante francese che Chivu conosce meglio di chiunque altro. Anche Luiz Henrique, deve certamente dimostrare di valere quegli oltre 20 milioni spesi dall’Inter per strapparlo al Marsiglia, ma potrebbe rivelarsi una risorsa in più.

Solo gioie, fin quando dalla Turchia non arriva la notizia che nessuno si aspettava, sorprendente e pe certi versi destabilizzante, certamente non presa bene dai tifosi nerazzurri, che semplicemente non se l’aspettavano.

Il retroscena

Altro che attaccamento alla maglia, secondo la stampa turca Hakan Calhanoglu aveva accettato la corte del Fenerbahce di Mourinho e, dopo un colloquio direttamente con Ali Koc, presidente del club di Istanbul, si sarebbe lasciato andare a un: “Vengo al Fenerbahce”. Non solo. Sempre secondo ntvspor, alcuni dirigenti del Fenerbahçe avrebbero incontrato l’agente del di Calha, raggiungendo un accordo di massima per un trasferimento da 12 milioni di euro. Cosa è andato storto?

I tifosi del Galatasaray sarebbero insorti contro Calha, da sempre un supporter dei giallorossi, il centrocampista turco avrebbe fatto un passo indietro, il Fenerbahce venuto a conoscenza della situazione tramite l’agente di Calha, non avrebbero fatto quell’offerta mai recapitata all’Inter. La domanda sorge spontanea: l’Inter avrebbe accettato la proposta? Non si saprà mai. Chissà come prenderanno questa indiscrezioni i tifosi nerazzurri. Si scoprirà già in questo pre-season.