L’Inter fa cassa | Un tesoretto per diventare di nuovo imbattibile

Arrivano i soldi nelle casse dell’Inter. Cessioni che permetteranno alla Beneamata di tornare a essere la squadra da battere.

L’Inter si muove sul mercato con l’obiettivo di rafforzare la propria rosa e tornare ai vertici del calcio europeo, dopo quel tutto e il suo esatto contrario al tramonto dell’esperienza di Simone Inzaghi sulla panchina nerazzurra.

Dopo una stagione dove sono state evidenti alcune lacune prima del patatrac nel finale di stagione da film horror, la dirigenza nerazzurra ha deciso sì di tenersi tutti i suoi big, Calha compreso, anche di fare cassa, per un duplice motivo.

Il primo va identificato nella linea dettata da Oaktree, una proprietà vogliosa di vedere abbassata l’età media del gruppo che fu di Inzaghi, la più alta d’Europa. La seconda è il sacrificio, lasciando andare alcuni elementi per finanziare un “tesoretto” destinato a colpi mirati, uno in particolare.

Così le prime mosse dell’Inter targata Cristian Chivu sono in uscita. Due scontate: Arnautovic e Correa non fanno parte più del gruppo squadra nerazzurro, sono andati a scadenza senza mai una trattativa per il rinnovo di entrambe. Non solo.

I primi ad andare via

Il primo a salutare la Milano nerazzurra è stato Tajon Buchanan, che passa ufficialmente al Villarreal. L’esterno canadese, arrivato con grandi aspettative, non è riuscito a imporsi nelle gerarchie di Simone Inzaghi, trovando poco spazio e rendimento altalenante. Un’operazione che ha permesso all’Inter di intascare circa 8,5 milioni di euro, più un 20% della futura rivendita del Sottomarino Giallo.

In uscita anche l’attaccante iraniano Mehdi Taremi, autore di una stagione deludente sotto l’egida di Simone Inzaghi, che non sembra rientrare nemmeno nei piani di Cristian Chivu. Nonostante l’esperienza e un curriculum di tutto rispetto, l’attaccante iraniano non è stato all’altezza delle aspettative, così l’Inter ha deciso di metterlo sul mercato. Le offerte, soprattutto dall’estero, non mancano.

Un all-in dichiarato

Le cessioni di Buchanan e Taremi, non serviranno da sole ad arrivare a Ademola Lookman, l’obiettivo dichiarato dell’Inter. Che ha già fatto un’offerta ufficiale all’Atalanta, 40 milioni di euro per prendere il Pallone d’Oro africano in prestito con obbligo di riscatto.

Le parti sono lontanissime, da qui lo stallo: la Dea, dal canto suo, valuta il proprio gioiello non meno di 50 milioni di euro e preferirebbe una soluzione diversa, probabilmente una cessione a titolo definitivo. Nonostante le tante divergenze, però, Lookman ha già scelto l’Inter. Una forte volontà che potrebbe rivelarsi decisiva per superare l’impasse e convincere l’Atalanta a venire incontro all’Inter. Ma serve comunque quel tesoretto per il tridente da sogno Lautaro-Thuram-Lookman, per provare a diventare di nuovo una squadra imbattibile.