Simeone, quoque tu | L’ex Inter dà un super dispiacere ai tifosi nerazzurri: un colpo al cuore

L’Atletico Madrid di Simeone fa di nuovo sul serio. Proprio il Cholo dà un super dispiacere alla sua ex squadra.

Vatti a fidare degli amici. Per di più cari, quelli che hanno alzato una Coppa UEFA insieme a te, ma anche tolto uno scudetto con la maglia della Lazio ed eliminato due stagioni fa dalla Champions, sulla panchina dell’Atletico Madrid.

C’è stato un tempo in cui il nome di Diego Pablo Simeone rimbombava al Meazza. Un’epoca in cui il “Cholo”, con la sua grinta inconfondibile e la sua leadership carismatica, incarnava perfettamente lo spirito nerazzurro.

Arrivato nell’estate del 1997, Simeone si impose subito come uno dei pilastri del centrocampo interista, diventando in breve tempo un idolo della tifoseria. La sua corsa instancabile, i suoi recuperi provvidenziali e la capacità di inserirsi con letalità in area avversaria lo resero un giocatore fondamentale per la squadra di Gigi Simoni, capace di alzare al cielo la Coppa UEFA nel 1998.

Simeone non era solo un calciatore di talento; era un trascinatore, un condottiero che sapeva accendere il pubblico e motivare i compagni con la sua incredibile intensità. Ogni sua giocata era un concentrato di passione, ogni contrasto un’esplosione di determinazione.

Un filo indivisibile

Le sue lacrime di gioia dopo le vittorie e la rabbia agonistica nei momenti difficili hanno scolpito nella memoria dei tifosi interisti l’immagine di un giocatore che dava tutto, sempre, per la maglia. La sua partenza, nel 1999, lasciò un vuoto difficile da colmare, ma il suo legame con il popolo nerazzurro è sempre rimasto saldo.

Un filo invisibile che ha unito il Cholo all’Inter anche negli anni a seguire, a tal punto che l’argentino ha sempre detto che un giorno gli sarebbe piaciuto allenatore l’Inter. Per il momento, però, il suo Atletico Madrid ha intenzione di togliergli un pezzo grosso del mercato nerazzurro.

Vatti a fidare degli amici

Approfittando delle difficoltà nerazzurre nel chiudere l’accordo con la Dea, l’Atletico Madrid, dopo aver già prelevato Ruggieri proprio dall’Atalanta, ha accelerato la sua offensiva per Ademola Lookman, forte degli ottimi rapporti con la società bergamasca.

Un’accelerazione decisiva che, a quanto pare, ha già portato i suoi frutti, con l’Atletico contender di un’Inter da tempo sulle tracce di Ademola, ma lontano a soddisfare le intransigenti richieste dell’Atalanta. Che vuole 50 milioni di euro, senza neanche l’obbligo di riscatto. I Materassai madrileni questi tipi di problemi potrebbero non averli. Vatti a fidare degli amici.