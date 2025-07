Hamilton, altro che sogno Ferrari | Spunta un problema inedito: lo confessa davanti ai giornalisti

Il pilota britannico questa volta non ha alcun limite e racconta tutto senza mezzi termini: stavolta il retroscena è imbarazzante.

Quello di Lewis Hamilton alla Ferrari è stato senza dubbio il trasferimento del secolo per quanto riguarda la Formula Uno.

La superstar britannica ha rapito i cuori dei tifosi della rossa e ancora oggi, nonostante i risultati negativi della monoposto della scuderia di Maranello, c’è ancora entusiasmo per avere in squadra un sette volte campione del mondo.

Non è un caso infatti che le sue parole siano sempre al centro dei riflettori. Questo avviene soprattutto quando si tratta di critiche (costruttive) alle prestazioni che, oggettivamente, sono ampiamente negative.

Questa volta, però, le sue dichiarazioni non lasciano alcun dubbio. Tanto da non passare, affatto, inosservate e scatenare delle polemiche sui social network. Da parte degli utenti che si sono soffermati sulle sue ultime rivelazioni.

Attenzione alle parole del campione

Non è stato solo un caso mediatico: Lewis Hamilton è un vero e proprio valore aggiunto in casa Ferrari e così sarà fino alla sua permanenza. Le prestazioni della monoposto non permettono al campione britannico di raggiungere i risultati attesi, ma non per questo le sue interviste non sono seguitissime dai media, anzi.

In un recente evento organizzato da Peroni Nastro Azzurro 0,0%, il sette volte campione del mondo è stato uno dei protagonisti e questa volta non ha parlato solo di motori, ma di cibo.

Non lo avrebbe detto mai nessuno

Hamilton ha raccontato che tra Mercedes e Ferrari c’è una gran differenza anche per quanto riguarda le pause per consumare il pasto. Quando era nella scuderia tedesca, infatti, le cene erano particolarmente leggere e le pause veloci prima di ritornare a lavoro. Non è così invece nella scuderia italiana. “A volte vado dai meccanici e mi chiedo: dove sono tutti? – ha detto Hamilton come riporta dissapore.com – in realtà sono a pranzo. Credo sia l’unica squadra a farlo”.

Hamilton parla poi del fatto che in Ferrari c’è una vero e proprio momento programmato nella giornata, ovvero il pranzo. Un rituale che rispecchia una mentalità, quella italiana, che Hamilton giudica “affascinante”. Insomma, realtà, abitudini e modi di vedere le cose – anche quelle semplici come il pranzo e la cena – in maniera nettamente diversa da come lo fanno in Mercedes. Ma siamo sicuri che anche in Ferrari Hamilton si troverà benissimo.