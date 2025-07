“IPOCRITA”, ULTIM’ORA SINNER | Alcaraz lo gela davanti a tutti: scoppia la bufera

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono amici o rivali? Il tema dell’ipocrisia tra i due tiene banco dopo la finale di Wimbledon

Jannik Sinner ha trionfato a Wimbledon conquistando il terzo Grande Slam della sua carriera e diventando il primo italiano a vincere l’ambito trofeo inglese, nella casa per eccellenza dell’erba, una superficie in cui non aveva mai avuto particolari exploit fino a questo momento.

Battuto in quattro set Carlos Alcaraz che non è riuscito a replicare le prestazioni di Roma e di Parigi e a superare Jannik in testa alla classifica del ranking Atp. Una prova di forza quella di Sinner che ha ribaltato lo svantaggio maturato nel primo set, con punti decisivi in momenti chiave della partita che hanno indirizzato il match a suo favore.

I due campioni sembrano destinati a instaurare un dualismo che fa tornare alla mente quello tra Roger Federer e Rafael Nadal, altro spagnolo che si era imposto sulla terra rossa per poi arrendersi alla maggiore continuità di risultati dello svizzero.

Questa rivalità rappresenta uno stimolo per entrambi a migliorarsi, con il gap rispetto agli altri atleti del circuito maschile che è aumentato nell’ultimo periodo, sia perché Djokovic è al tramonto della sua carriera e sia perché chi è nella top 10 ha un passo decisamente inferiore.

Jannik Sinner batte Alcaraz a Wimbledon e festeggia con la famiglia e il team

Durante la premiazione sul centrale di Wimbledon, Jannik Sinner, visibilmente emozionato e felice, ha ringraziato e abbracciato i membri del suo team, a partire dal coach Darren Cahill che ha fatto sapere di volere abbandonare il mondo del tennis al termine di questa stagione, e la famiglia, presente al completo.

Parole di elogio anche nei confronti di Alcaraz che ha ammesso di non essere riuscito a gestire i ritmi e gli scambi dell’avversario, riconoscendo il merito della vittoria. Carlos aveva vinto gli ultimi due Wimbledon mentre per Jannik si tratta del primo successo alla prima finale disputata.

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, il tema dell’ipocrisia

Ma a essere sollevato è il tema dell’ipocrisia che sarebbe all’origine del rapporto tra i due fuoriclasse, che nutrono una stima reciproca e si ritengono amici e non solo rivali. Proprio come rivela un utente che ha voluto esprimere un suo pensiero su “X”.

Quando la posta in palio è alta il confine tra amicizia e sportività è alquanto sottile ed è giusto distinguere i due campi, pur riconoscendo che i rapporti sono ottimi, come testimonia il fatto che Alcaraz ha difeso Jannik nella vicenda che ha portato alla sua squalifica per tre mesi.