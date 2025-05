Una partita memorabile, destinata a restare nella storia del calcio. L’Inter va avanti, si fa rimontare, va sotto, la recupera e poi la vince. Tutto in 120 minuti resi ancora più epici dalla pioggia scesa su San Siro. L’altra faccia della medaglia riguarda quella dei media spagnoli. Ecco la loro reazione.

Inter-Barcellona: la reazione della stampa spagnola

Come riportato dal Corriere dello Sport, il quotidiano sportivo As ha titolato “Sobraron dos minutos” in riferimento al minuto 93, quello in cui Acerbi ha realizzato il gol del 3-3 spezzando il sogno dei blaugrana. “Que orgullo de equipo” titola Sport mentre la prima pagina di Marca è uscita con “Sobro un minuto“. Due quotidiani dunque fanno riferimento alla rete del pareggio che ha portato il match ai supplementari. Un gol in cui si è visto tutto il carattere e l’orgoglio di una squadra che non ha mai smesso di crederci.