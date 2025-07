“Ho un ospite sgradito”, triste messaggio dal bomber | Rivelazione sconvolgente: commozione in Serie A

Tutta l’Italia si stringe intorno a lui dopo la notizia: le sue condizioni non sono delle migliori, ne ha dato l’annuncio

Non c’è nulla al mondo che venga prima della salute e del benessere. Quando questa manca nessuna cosa conta ed ha la priorità, motivo per cui, fisica o mentale che sia, non va assolutamente sottovalutata ma costantemente tutelata.

Nel momento in cui un individuo non ne gode appieno, iniziano i veri problemi da affrontare. Ed è ciò che ha raccontato l’attaccante, dando sui propri profili social un triste annuncio in cui comunicava di star combattendo una malattia.

Nella didascalia del post ha scritto: “Ciao a tutti, questa foto è di pochi giorni fa in un letto di ospedale. Purtroppo poco più di un mese fa mi è stato trovato uno sgraditissimo ospite“. Parole che hanno totalmente gelato i lettori.

Una notizia che ha totalmente scosso i suoi tifosi, così come i rivali. Dinanzi a un comunicato del genere non ci sono preferenze o colori ma ci si unisce tutti con la speranza che possa guarire quanto prima e lasciarsi alle spalle questo periodo.

In Ospedale

Ha successivamente riportato di aver già subito un intervento chirurgico e che a breve inizieranno le prime cure: “la prossima settimana comincerò le cure per cercare di migliorare la situazione e poter essere nuovamente operato tra qualche mese“.

Inizierà dunque la partita più difficile della sua vita, che tutti si augurano riesca a vincere al triplice fischio. Fortunatamente ha intorno a sé la sua famiglia ed i suoi cari, che stan facendo di tutto per dimostrargli la loro vicinanza ed il loro affetto.

Una battaglia da vincere

Il protagonista della vicenda è Igor Protti, ex attaccante di Livorno, Lazio, Bari, Messina e Napoli. Nonostante le tante maglie indossate nel corso della sua carriera si è sempre contraddistinto per il suo grandissimo fiuto del gol, difatti ha vinto la classifica capocannoniere in Serie A, B e C.

Il 57enne, adesso direttore sportivo, si è dovuto fermare per cause maggiori. Starà per un pò lontano dal mondo del calcio ma ci ha tenuto a rassicurare tutti dicendo che ce la metterà tutta e che già sta lavorando con lo staff medico per tornare più in forma di prima. È sempre stato legato a questo sport e farà di tutto per non abbandonarlo, con l’obiettivo di vincere questa complicatissima battaglia.