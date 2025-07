“NON VINCE NEMMENO LA CORSA CON I SACCHI”, Ultim’ora Sinner | Alcaraz scatena il putiferio

Parole che dicono molto su una delle rivalità più accese della storia del tennis: presto si incontreranno in campo.

Continua la rincorsa alla posizione numero uno del ranking Atp da parte di Carlos Alcaraz, attualmente il numero due al mondo e considerato l’erede del suo connazionale Rafa Nadal.

Lo spagnolo sta vivendo probabilmente il suo miglior momento di forma da quando ha mostrato a tutti il suo talento e ambisce a scalzare dal trono il suo rivale storico: Jannik Sinner.

Avrà una prima opportunità proprio a Wimbledon, il torneo tennistico più importante e prestigioso, ma c’è chi pensa ad infiammare lo scontro già da ora.

Le parole sui social hanno infatti scatenato un putiferio che fanno discutere non poco. Adesso si attende infatti la replica di Sinner.

C’è davvero così tanta differenza tra i due?

Siamo finalmente entrati nel periodo forse più atteso per chi ama il tennis e segue i match dei più grandi al mondo. Wimbledon offre infatti uno spettacolo difficilmente paragonabile a tutti gli altri grandi incontri sportivi e, infatti, fino ad ora non ha deluso per nulla. Sono ben tredici, fino ad ora, le teste di serie uscite al primo turno: Zverev, Medvedev, Tsitsipas, Rune. Erano considerati i possibili favoriti o comunque più quotati per arrivare nelle fasi finali, ma hanno ceduto fin dall’inizio.

Un esito non condiviso dai due più grandi al mondo, che continuano a sfidarsi rinnovando quella che è senza dubbio la rivalità sportiva e generazionale del tennis moderno e che si proietta anche sui social. C’è infatti chi è convinto che tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz ci sia una differenza di fondo piuttosto marcata, che giustificherebbe il motivo per cui lo spagnolo non è primo al mondo.

Dure parole sui social

Sono stati due gli scontri diretti tra Alcaraz e Sinner svolti nelle ultime settimane, entrambi vinti dallo spagnolo. La domanda, dunque, sorge spontanea: perché Alcaraz non è il numero uno nella classifica Atp? Un quesito che la stessa BBC Sport ha rivolto agli utenti di X, accendendo anche un po’ l’attesa per una possibile finale Wimbledon tra i due.

Per un utente il motivo è piuttosto semplice: “Alcaraz, in 4 mesi di assenza di Sinner – scrive su X – non ha vinto neanche il torneo della corsa con i sacchi“. Il motivo dunque sarebbe la poca continuità che lo spagnolo ha dimostrato nei momenti in cui poteva approfittarne. La sfida però si rinnova e non ho è detto che proprio a Wimbledon possa arrivare un altro esito a favore dello spagnolo che cambierebbe non poco le prospettive future.