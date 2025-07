Davvero vuoi rimanere in Arabia? Torna nel calcio che conta | Kanté approda in Italia: già pronto per il ritiro

Kanté vuole dominare in Europa: l’Arabia fa oramai parte del passato, è praticamente fatta per il suo ritorno

Tutti conosciamo N’Golo Kanté, non ha minimamente bisogno di presentazioni. Quando parliamo del centrocampista francese non possiamo che star citando uno dei più forti nel suo ruolo degli ultimi 20 anni, pilastro assoluto di qualunque squadra in cui ha giocato.

Attualmente milita nella Saudi Pro League, precisamente nell’AL-Ittihad. Una scelta che nel 2023 creò molto scalpore dato che era nel pieno della sua carriera ma che fu capita ed applaudita in seguito alle spiegazioni rilasciate dal classe 1991.

All’età di 32 anni aveva già vinto tutto. Aveva conquistato la storica Premier League con il Leicester, vari trofei nazionali e la Champions League con il Chelsea, oltre il Mondiale nel 2018 con la Francia. Sportivamente era sazio, ecco perché si trasferì in Medio Oriente, con l’obiettivo di compiere una missione.

Il suo stipendio va oltre i 30 milioni di euro annui. Una cifra astronomica, che ha deciso di guadagnare mettendo da parte la sua carriera per finanziare il rinnovamento dei villaggi, per costruire ospedali e per l’assistenza sanitaria alle famiglie svantaggiate nel suo paese d’origine, il Mali.

Missione compiuta

Due anni dall’altra parte del mondo gli han permesso di investire una cospicua somma di denaro per avviare questo meraviglioso progetto. Adesso si concentrerà nuovamente sul calcio, con la volontà di voler vivere un’ultima esperienza ad alti livelli.

Ha già dimostrato di esser ancora in forma e di avere tutte le carte in regola per tornare a giocare in Europa. Lo si è visto nei match disputati con la Nazionale Francese, dove è stato premiato anche MVP per la sua capacità straordinaria di essere onnipresente nel rettangolo di gioco per tutti e 90 minuti.

Ritorno in Europa

Lo disse in un’intervista la scorsa stagione rilasciata a SkySport: “La mia carriera in Europa non è finita, mi piacerebbe tornare. In Arabia Saudita ho fatto una buona stagione, è un calcio diverso. Sono contento di essere tornato a giocare per la Francia e voglio dare tutto per la mia nazione, questa è l’unica cosa che conta”.

Dopo un solo anno è dunque pronto a compiere questo passo. Tra i tanti club con i quali il suo agente è in contatto, le voci di maggior rilievo provengono proprio dalla nostra Serie A. Un calciatore come Kanté farebbe comodo a chiunque, soprattutto ad Inter e Milan che sono alla ricerca di profili simili in quei ruoli. Si attendono nuovi risvolti in merito al suo futuro ma una cosa è certa: il francese ha ancora tanto da dare e vuole chiudere in bellezza la sua illustre carriera.