“CREA NEGATIVITA'”, Ferrari nel caos più totale | Tifosi infuriati: a fine anno va via

I tifosi della Ferrari sono stanchi di questa situazione: tensione alle stelle a Maranello, lascerà a fine stagione

Passano le settimane e la delusione dei tifosi della Ferrari aumenta esponenzialmente. La rossa ha nuovamente deluso a Silverstone, non riuscendo a concretizzare e ad ottenere risultati in una delle gare più pazze della stagione.

Il GP di Northamptonshire poteva essere un’occasione ma si è rivelata un flop totale. Le due SF-25 guidate da Charles Leclerc e Lewis Hamilton non hanno rispettato le attese, perdendo addirittura grip in svariate parti del tracciato.

È stato dunque impossibile lottare per la vittoria, tant’è che il britannico ha concluso in quarta posizione mentre il monegasco si è piazzato 14°. Eppure i test nelle giornate precedenti promettevano bene ma le errate strategie attuate hanno mandato tutto all’aria.

L’asfalto non era asciutto, mezz’ora prima pioveva e così le Pirelli intermedie a banda verde non hanno retto. In genere è stata proprio la vettura a non farlo, dimostrandosi ancora una volta inadatta su terreno bagnato, nonostante l’esperienza e la forza dei due piloti.

Troppi errori

Con quegli pneumatici che non riuscivano a stare in temperatura, sarebbe stato difficoltoso per chiunque. Ed è stato proprio quello il momento in cui la Ferrari ha perso l’opportunità di andare a podio, avendo perso secondi preziosi verso metà gara.

Il cambio gomme, passando alle slick, non è riuscito a cambiare le sorti dell’evento. Nonostante Hamilton fosse più veloce di Hülkenberg, che ha conquistato il suo primo podio in carriera, il distacco era troppo elevato per riuscire a superarlo, concludendo così il GP.

Tanta amarezza

Un enorme peccato, perché se fosse stata gestita meglio, Silverstone avrebbe potuta regalare tante soddisfazioni. A Maranello hanno dunque dimostrato di avere difficoltà nel gestire determinate condizioni, un fattore davvero limitante a questi livelli.

E dunque sui social network, nello specifico su X, non poteva che scatenarsi l’ira dei ferraristi, che han oramai perso tutta la pazienza; aspettano da 17 anni che si ritorni ad alzare un titolo F1 ma con queste pretese l’attesa sarà ancora più lunga. Si son soffermati nello specifico su Leclerc, dato che Hamilton si è comunque reso protagonista di un’ottima prestazione, sottolineando quanta negatività ci sia intorno a lui e all’ambiente. Vorrebbero che fosse più tranquillo, così da scendere più sereno in gara, ma non può esser giudicato: ha sempre avuto il sogno di vincere un Mondiale con la Ferrari ed il non riuscirci, rappresenta per lui un enorme dispiacere.