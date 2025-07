Mario, questa è davvero l’ultima spiaggia | In arrivo Balotelli a parametro zero: visite mediche e presentazione

Mario Balotelli è a un passo dal trovare l’accordo con una nuova squadra, di nuovo svincolato, è all’ultima chance della sua carrieraLe aspettative erano alte, aveva dichiarato di essersi allenato con dedizione e di trovarsi in un momento fisico e mentale ideale per tornare protagonista nel calcio italiano. Il suo approdo a Genova era stato accolto con entusiasmo da una tifoseria che era preoccupata per l’emergenza infortuni che aveva falcidiato il reparto offensivo.

Le condizioni per fare bene in una piazza calorosa come quella del capoluogo ligure c’erano tutte, con Alberto Gilardino che si era detto favorevole al suo inserimento all’interno dello spogliatoio, certo delle qualità tecniche del giocatore.

Ma la sua parentesi a Marassi è stata del tutto irrilevante, con sole sei presenze da subentrato e un feeling con il tecnico Vieira che non è mai sbocciato, dettato anche da attriti passati che hanno influito sul suo scarso utilizzo.

I risultati hanno dato ragione al mister, con il Genoa che ha centrato con largo anticipo la salvezza, fornendo anche un ottimo gioco, mentre per Mario Balotelli l’ultima occasione per brillare in serie A non è stata sfruttata.

Balotelli non ha trovato spazio a Genoa, ora è svincolato e valuta offerte

Tra poco l’ex Inter compirà 35 anni ed è in cerca di una nuova sistemazione. L’idea di appendere le scarpette al chiodo non gli è mai passata per la testa. Almeno per il momento. Dopo essersi svincolato dal club ligure, sta aspettando una proposta allettante, l’ennesima chance di dimostrare un talento che non è stato sorretto da una mentalità corretta per mantenersi agli alti livelli degli esordi.

Pochi sprazzi da fuoriclasse fanno emergere il rammarico di non avere assistito a una continuità di rendimento che avrebbe potuto consacrarlo come uno dei migliori interpreti della sua generazione.

Balotelli sta per lasciare l’Europa, il suo futuro può essere in America

Mario Balotelli, stando a quanto ha riportato Talk Sport, è stato contattato dai messicani del Cruz Azul e dal Los Angeles FC dove prenderebbe il posto dell’ex Milan Olivier Giroud, tornato in Europa al Lille, per sostituire Jonathan David, nuovo rinforzo della Juventus.

Due destinazioni esotiche e contesti che potrebbero esaltare le motivazioni di un Balotelli che ha bisogno di sentirsi importante per dare il meglio sia dentro che fuori dal campo. Non resta che attendere ulteriori ed importanti aggiornamenti con il trascorrere dei giorni.